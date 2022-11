Wertheim vor 50 Jahren

Im November 1972?

Wertheim 01.11.2022 - 12:20 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Mindestens genauso wie über das Bundesverdienstkreuz von Bundespräsident Heinemann freut sich Bezirkskantor Fritz Gaschütz (Mitte) über die Blumen des kleinen Mädchens, das ihm den Strauß nach der Verleihung des Verdienstordens durch Landrat Bruno Rühl (rechts) überreicht. Gegen einen Ölfilm auf der Tauber setzt die Wertheimer Feuerwehr erstmals ein neuartiges Ölbinder-Streurohr ein.

»Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes ist die Anerkennung der Eigeninitiative eines Mannes, der seit 1945 Jugendlichen und Erwachsenen unermüdlich die Musik nahegebracht hat«, betont der Landrat in seiner Laudatio. Gaschütz sei es gelungen, gemeinschaftsbildende Kräfte zu wecken und Menschen verschiedener Bevölkerungsschichten für ein gemeinsames Ideal zu begeistern.

• ...Begeht die Firma Woerner, Zentralschmieranlagen, ihr 50-jähriges Bestehen mit einem Empfang im Werk Am Eichamt 8 und einem bunten Abend in der Main-Tauber-Halle. Die seit 1959 in Wertheim ansässige Firma hat 175 Mitarbeiter. Beim Empfang wird besonders die Leistung des 1955 gestorbenen Firmengründers Eugen Woerner gewürdigt, der zu den großen schwäbischen Erfindern gehörte. Tochter und Schwiegersohn führten sein Werk fort und bauten es weiter aus. Zum bunten Abend versammeln sich über 600 Mitarbeiter und Gäste in der Main-Tauber-Halle. Bei dem internationalen Programm servieren Werner Veidt und Eugen Morlock aus Stuttgart schwäbischen Humor, Yonal aus Paris erweist sich als hervorragender Parodist und Bauchredner, die »zwei Romanis« aus der Schweiz erfreuen mit heiterem Reckturnen, und Angelina Monti aus Italien singt Schlager und Hits von der »Love Story« bis »O Happy Day«. Star des Abends aber ist Roy Etzel, der einige Soli, wie die Filmmusik aus »Der Pate« und »Hello Dolly« zum Besten gibt.

• ? gelingt der Polizei in Külsheim ein guter Fang: Sie kann drei junge Männer festnehmen, die im süddeutschen Raum, auch in Wertheim, Straftaten begingen. Als man sie dem Amtsrichter vorführt, reißt einer aus, nach einer Verfolgungsjagd aber wieder gefasst. Zwei der Festgenommenen sind aus dem Erziehungsheim in Sinsheim geflohen, zu ihnen hat sich in Heidelberg der Dritte gesellt. In Heidelberg stielt das Trio ein Auto, das es bei München defekt stehenlässt. Wenig später stehlen sie in Starnberg ein zweites Auto, mit dem sie im süddeutschen Raum zahlreiche Straftaten begehen, vor allem Benzin- und Trickdiebstähle.

• ? wird in Wertheim wieder einmal Öl auf der Tauber festgestellt. Glücklicherweise ist es nur eine geringe Menge. Bei dieser Gelegenheit wird ein neues Gerät vorgeführt, das die Stadt für ihre Feuerwehr kaufen will, ein Ölbinder-Streurohr. Außerdem erhält die Wertheimer Feuerwehr ein neues Ölsperresystem im Wert von 6000 Mark. Das in Österreich hergestellte Streurohr dient zum Auswerfen von Ölbindemitteln mit Hilfe eines Wasserstrahls und kostet etwa 280 Mark.

alsi