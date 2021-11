Wertheim und Umgebung: Neue Vorgaben sorgen für Ansturm auf Teststellen

Infektionsschutz: Angebote in der Region sollen wegen großer Nachfrage ausgebaut werden

Kreuzwertheim 28.11.2021 - 12:57 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch im Testzentrum Kreuzwertheim gibt es viel zu tun. So müssen Jan Theobald und seine Kollegen täglich viele Tests durchführen und auswerten.

Im Sommer hatten einige Testzentren geschlossen, die verbleibenden Teststationen - die übrigens nur symptomlose Personen testen dürfen - berichten von einer großen Nachfrage. Zum Beispiel das Testzentrum am Busparkplatz in Wertheim, das Michele Kutschan betreibt: Es hat seine Öffnungszeiten ausgeweitet, um Antigen-Tests bereits vor Arbeitsbeginn der Firmen zu ermöglichen. Hardy Kutschan, der für die Organisation der Teststation mitverantwortlich ist, berichtet von großem Interesse und langen Warteschlangen, denn testen lassen könne man sich ohne Termin. Aktuell ist Montag bis Freitag von 6 bis 11 Uhr und von 15 bis 18 Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Man passe die Öffnungszeiten aber beständig dem Bedarf an. "Wir testen auch so lange, bis alle Testwilligen in der Schlange dran waren, sodass keiner ohne Test weggeschickt wird", betont er.

300 Tests pro Tag

Personell könne man das Testangebot ausweiten, jedoch seien dazu andere Räumlichkeiten nötig. Dazu stehe man mit der Stadt Wertheim im Gespräch. Aktuell führe man pro Tag durchschnittlich rund 300 Tests durch, die Tendenz sei steigend. "Wir hatten teilweise bis zu 70 Leute in der Warteschlange." Für den Winter arbeite man an Lösungen, damit die Leute nicht in der Kälte warten müssen.

"Die Mehrheit der Menschen kommt wegen den 3G-Regel am Arbeitsplatz oder für einen Besuch im Krankenhaus oder Senioreneinrichtungen." Aufgrund der 2G-Beschränkung habe es bisher kaum Tests für den Besuch im Kulturbereich gegeben. Dies werde sich mit der Einführung von 2Gplus ändern, ist Kutschan überzeugt. Für die Zukunft planen die Betreiber, auch kostenpflichtige PCR-Tests für symptomlose Personen anzubieten.

Kein Test ohne Termin

Das Testzentrum der Schaefers Apotheke im Fürstin-Wanda-Haus Kreuzwertheim bietet seine Antigen-Tests von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 16 bis 19 Uhr an. An Samstagen, Sonntagen und Feiertagen ist es von 9 bis 12 Uhr geöffnet. Eine vorherige Terminvereinbarung telefonisch oder über die Internetseite der Apotheke in Kreuzwertheim ist zwingend erforderlich. Mit dem Start der wieder kostenlosen Bürgertests sei die Zahl wieder leicht angestiegen, erklärt Maximilian Wiedemann, der sich im Apothekenteam um die Organisation im Testzentrum kümmert. "Seit 3G am Arbeitsplatz gilt, stieg die Nachfrage sprunghaft an." Der größte Teil der Testwilligen benötige den Nachweis für den Arbeitsplatz oder für Besuche in Altenheimen oder dem Krankenhaus. Tests für Freizeitaktivitäten spielten aktuell kaum eine Rolle. "Wir führen aktuell durchschnittlich 200 Tests pro Tag durch."

Die Gründe für die Nutzung der Testmöglichkeiten waren bei den Kunden des Testzentrum Kreuzwertheim am vergangenen Donnerstag unterschiedlich. Sie könne sich wegen einer Erkrankung aktuell nicht impfen lassen und benötige den Test für eine körpernahe Dienstleistung, sagt eine Frau. Am Nachmittag lassen auch mehrere Familien ihre Kinder testen. "Es sind Freitestungen, da die Kinder wegen eines Coronafalls in ihrer Grundschulklasse unter Quarantäne stehen", erklären die Eltern.

Feuerwehr mit Testzentrum

In Betrieb ist auch wieder das Kommunale Testzentrum Freudenberg in Nebenräumen der Turnhalle. Die Testungen dort übernimmt die Feuerwehr. Das Testangebot steht aktuell Freitag von 18 bis 19 Uhr und am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 12 Uhr zur Verfügung. Feuerwehrkommandant Klaus Weimer erklärt: "Bei Bedarf können diese Zeiten angepasst werden. Wir bieten momentan die Zeiten an, in deren andere Testzentren geschlossen haben." Der Andrang habe sich am ersten Wochenende in Grenzen gehalten. "Es waren etwa 20 bis 25 Testungen pro Tag." Viele kämen, um sich einfach mal wieder testen zu lassen. Die meisten nutzten den Test jedoch, da sie privat oder vereinsmäßig etwas unternehmen und auf Nummer sicher gehen wollen.

Birger-Daniel Grein

Hintergrund: Testmöglichkeiten auf Corona Laut Coronavirus-Testverordnung ist für jede Bürgerin und jeden Bürger mindestens ein kostenloser Antigentest pro Woche möglich. Es können also auch mehrere Tests pro Woche in Anspruch genommen werden, heißt es vom Landratsamt des Main-Tauber-Kreises. Für PCR-Tests können Bürger laut Landratsamt, in Arztpraxen, bei Corona-Schwerpunktpraxen oder bei den weit verbreiteten Teststellen von kommerziellen Anbietern und gemeinnützigen Organisationen anfragen. PCR-Tests für symptomlose Personen, die weder Kontakt zu nachweislich Infizierten noch ein positives Selbst- oder Schnelltestergebnis hatten, sind kostenpflichtig. Das Anrecht auf einen kostenlosen PCR-Test haben alle Personen, die Symptome einer Coronavirus-Infektion aufweisen, also grippeähnliche Symptome wie Geschmacks- und Geruchsverlust, Kopf- und Gliederschmerzen, Husten, Schnupfen, Halsschmerzen/Halskratzen, Fieber. Dies gilt unabhängig davon, ob die Symptome einzeln oder in Kombination auftreten. Ebenfalls Anrecht auf einen kostenlosen PCR-Test besteht nach einem positiven Selbst- oder Schnelltest. Enge Kontaktpersonen von Infizierten können ebenfalls einen kostenlosen PCR-Test erhalten. Ausführliche Informationen: www.main-tauber-kreis.de/coronavirus