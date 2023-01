Wertheim stellt 31 Teilnehmer für Jugend musiziert

Vorbereitungskonzerte: Jungen und Mädchen begeistern mit ihrem Programm das Publikum

Wertheim 15.01.2023 - 11:33 Uhr 2 Min.

Erstmals bei Jugend musiziert antreten werden Jonathan Kuhn und Frieda Nohe. Die treten als Oboen-Duo der städitschen Musikschule Wertheim an. Bei deren Konzert am Freitag präseniterten sie gekonnt ihr Wettbewerbsprogramm.

Zu hören gab es eine musikalische Vielfalt von Musicalstücken, über Klassik und romantische Harfenklänge bis Welthits. Insgesamt treten dieses Jahr 31 Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 17 Jahren der Musikschule beim Wettbewerb an, elf von ihnen sind das erste Mal dabei.

Der Samstag war ganz den neun Pianisten gewidmet. Am Freitag konnten die Zuschauer einer instrumentalen Vielfalt lauschen. Diese umfasste Violinen, Harfe, Oboen, Trompeten, Akkordeons, Hörner sowie Western- und E-Gitarre. Auch, wenn manche der jungen Musiker zu Beginn ihres Auftritts auf der kleinen Bühne im Barocksaal noch aufgeregt waren, die gekonnten Klänge ihres Programms für den Wettbewerb stellten alle perfekt vor. Neben Solisten waren die Teilnehmer teilweise auch als Duo oder Trio zu hören. Erstmals wird Wertheim beim Wettbewerb auch mit Oboen-Duos zu hören sein. Ebenso erstmals tritt man in der Kategorie Western- und E-Gitarre an.

Vor einem Jahr begonnen

Die Vorbereitungen für den Wettbewerb hätten schon vor rund einem Jahr begonnen, so Musikschulleiterin Fedra Blido im Gespräch mit unserem Medienhaus. Die intensive Phase dauere drei bis vier Monate. In diesen hätten die Teilnehmer auch mehr Stunden bei ihren Musiklehrern als sonst, wo dies möglich ist auch in den sonst unterrichtsfreien Ferien. "Herzlichen Dank an die Stadt Wertheim und unseren Förderverein, der diese zusätzlichen Übungsstunden und die Betreuung beim Wettbewerb finanziert." So hätten die Familien für eine Teilnahme keine Mehrkosten. Blido betonte, alleine schon die intensive Vorbereitung und die damit verbundene Leistungssteigerung seien ein Gewinn für die Teilnehmenden. Erfolge beim Wettbewerb prägten und motivierten zudem lange über den Preis hinaus.

Zum ersten Mal dabei

Das erste Mal beim Wettbewerb dabei sein werden der neunjährige Jonathan Kuhn und die achtjährige Frieda Nohe. Sie werden als Oboen-Duo in der Altersklasse 1B antreten. Beide spielen seit etwa 15 Monaten das Instrument. Kennengelernt hatten sie es, als es ihre jetzige Lehrerin an der Musikschule, Verena Hillenbrand, in der Grundschule vorstellte. "Die Oboe hat so einen tollen Ton", sagte Frieda. Jonathan ergänzte, sie sei am Anfang schwer zu spielen, vor allem die ganz tiefen Töne. Er habe den Wettbewerb schon gekannt und wolle unbedingt dabei sein, sagte er. Frieda fand: "Der Wettbewerb macht Spaß und ich will gewinnen." Jonathan übt normalerweise drei vier Mal pro Woche 30 Minuten. "Jetzt sind es 45 Minuten." Frieda steigerte ihre Probenzahl von ein bis zwei Mal 30 Minuten pro Woche auf drei bis vier Mal. Die beiden probten auch in den Ferien ohne Lehrerin schon gemeinsam. Beide sagten, sie seien mit Blick auf den Wettbewerb aufgeregt. Beim Konzert seien sie es auch etwas gewesen, schließlich war es ihr erstes öffentliches Konzert.

Der Regionalwettbewerb in Schwäbisch Hall findet kommendes Wochenende statt, die Woche darauf werden die Instrumentalisten mit der Harfe in Heilbronn und die Akkordeonspieler in Ludwigsburg antreten.

Birger-Daniel Grein