Wertheim soll die Stadt der Optimisten werden

Enthüllung: Drei Meter hohe blaue Skulptur des Wertheimer Optimisten von Ottmar Hörl steht nun vor dem Grafschaftsmuseum

Wertheim 15.04.2022 - 11:33 Uhr 2 Min.

Der Wertheimer Optimist ist enthüllt. Künstler Ottmar Hörl (links) schaut nach dem Sockel, Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez (Mitte) und Bernd Maack legen die Plane zur Seite.

Der Wertheimer Optimist blieb noch eine Weile verschnürt unter einer gelben Plane verborgen. Fast konnte man glauben, es handele sich um ein Kunstwerk von Christo und Jeanne-Claude. "Wir alle können zur Zeit ein bisschen Optimismus gut vertragen", bekannte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Im Kleinen wie im Großen sei Optimismus gefragt. Die kleinere Figur habe von Anfang an den Optimismus weitergetragen, sei es in vielen Geschäften oder auf die Tauberbrücke. "Das hätten wir nicht gedacht, aber gehofft."

Idealer Platz gefunden

Nun sei der ideale Platz für den drei Meter großen Optimisten gefunden. Für das Engagement auf dem Weg dahin dankte der OB allen Beteiligten. "Wertheim ist eine optimistische Stadt", rief er den Anwesenden zu.

Künstler Ottmar Hörl gestand, dass er nach 25 Jahren Tätigkeit als Professor eigentlich keine Reden mehr halten wollte, machte aber eine Ausnahme. Schuld daran, dass er den Optimisten mit dem hochgereckten Daumen entwickelt habe, sei Christian Schlager. "Du musst mal was für Wertheim machen", habe der Kultur-, Burg und Innenstadtmanager immer wieder genervt. Corona, geschweige denn der Krieg in der Ukraine waren da noch gar nicht in Sicht.

Start mit 300 Figuren

2020 wurden dann bei einer Aktion zum Auftakt 300 der 44 Zentimeter großen Kunststoff-Figuren nachts in der Innenstadt platziert. Sie sollten mitgenommen und anderswo platziert werden, mit Fotos als Dokumentation. Leider ging das Experiment schief - und die Figuren verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Trotzdem ging das Ganze weiter.

Wertheim solle die Stadt der Optimisten werden, so wünscht sich das auch Hörl. Optimismus sei eine Grundhaltung, und er freue sich, dass dies von der Bevölkerung so gut angenommen werde. "Der Optimist zaubert den Menschen ein Lächeln ins Gesicht und ist jetzt fast ein Denkmal", freute sich der Künstler. Einen doppelt so großen, also sechs Meter hohen Optimisten hat er schon in Arbeit und verriet im Gespräch, wo er ihn gerne aufstellen möchte: am Spitzen Turm, zur Begrüßung der Wertheim-Besucher.

Zum richtigen Zeitpunkt

"Optimaler als der Optimist geht nicht", so die Meinung des Vorsitzenden des Stadtmarketing-Vereins, Bernd Maack. Dass die Figur quasi zum richtigen Zeitpunkt entwickelt wurde, sei ein glücklicher Zufall gewesen. Er sei stolz, dass die Aktion schon zwei Jahr laufe. Die Optimisten seien in Wertheim ein Thema. "Wir können uns nach wie vor damit identifizieren", versicherte Maack.

Unter viel Applaus wurde die Figur enthüllt, Livemusik kam von Gitarrist Rehan Syhed und Saxofonist Eduard Prost, die beide an der Musikschule unterrichten. Das leuchtende Blau passt hervorragend zum besonderen, smalteblauen Fachwerk des Blauen Hauses direkt daneben. Zuschauer kamen gleich, um Selfies zu machen oder sich gegenseitig zu fotografieren. Das scheint eine neue Attraktion zu werden.

Petra Folger-Schwab