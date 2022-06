Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim punktet bei Fernsehsendung des SWR

Stadt-Land-Quiz: Mit Jens Hübschen durch die Gassen der Altstadt gestreift - Siebenköpfiges Team aus Mannheim sorgt für Aufsehen

Wertheim 23.06.2022 - 12:34 Uhr 1 Min.

Stadt-Land-Quiz: Die Fragen, die Moderator Jens Hübschen in Wertheim stellte, konnten auch ziemlich knifflig sein. Foto: Thilo Winkelmann Eine Kaminkehrerin wie in Wertheim hatte Jens Hübschen noch nicht als Kandidatin bei Stadt-Land-Quiz. Foto: Thilo Winkelmann

Als Stadtexperten für Wertheim traten die Übersetzerin und Ausstellungsplanerin aus dem Grafschaftsmuseum, Sibylle Haas, und Stadtführer Rainer Dreikorn an.

Fünf Stunden Zeit

Als erste Aufgabe musste ein Detail aus der Stadt auf einem Foto erkannt werden. Fünf Stunden Zeit waren für diese Aufgabe veranschlagt. Absolut ahnungslos machten sich die Beiden auf die Suche, konnten dann aber dank der sozialen Medien das Bild verbreiten und hatten schon nach einer Stunde Positives zu vermelden.

Auf dem Bild ist ein kleiner Teil des Brunnens in der Brummgasse Ecke Fischergasse zu erkennen. Schnell ein Beweisbild machen, volle Punktzahl. In der nächsten Runde sind die Bürger der Stadt gefragt. Moderator Jens Hübschen macht sich auf die Suche nach geeigneten Kandidaten und muss erst einmal einige Absagen hinnehmen.

Das siebenköpfige Fernsehteam der Produktionsfirma TeVau aus Mannheim sorgt zwar für Aufsehen in den Gassen der Stadt, aber die Meisten wollen dann doch keine, vielleicht falschen, Antworten vor laufender Kamera geben. »Dann gehen wir eben in die Geschäfte«, sagt Hübschen und betritt einen Gemüseladen. Fehlanzeige. Es folgen ein Reisebüro, eine Metzgerei und ein Buchladen. Jens Hübschen hat es nicht leicht, denn überall gibt es freundliche Absagen. Auch eine Dame in Uniform meinte lächelnd, sie könnte keine Fragen beantworten, da sie ihre Handschellen nicht dabei habe.

In einer Nebengasse beantworten dann endlich zwei Frauen seine Fragen und erspielen 50 Punkte für die Stadt. Auch ein Kaminkehrer-Pärchen spielt mit, und wieder gibt es Punkte für Wertheim. Fragen wie: »Ist der Nordpol der kälteste bewohnte Ort der Erde?« oder »Wurde der norddeutsche Gruß Moin, Moin schon einmal verboten?« müssen auch erst mal beantwortet werden. Nicht alle, aber viele Punkte können in der Altstadt gesammelt werden.

Schnell-Rate-Runde

In der abschließenden Schnell-Rate-Runde trumpfen Rainer Dreikorn und Sibylle Haas noch mal auf und können 9 von 10 Fragen sicher beantworten. Welche der beiden Städte letztendlich die Nase vorn hatte, wird noch nicht verraten. Hübschens Gesamteindruck von Wertheim ist trotz aller Absagen sehr positiv. »Mein erster Gedanke war, hoffentlich finden wir neben den vielen Touristen auch ein paar Einheimische. Aber ich habe dann in diesem malerischen Städtchen viele tolle Menschen getroffen«.

bInfo: Stadt-Land-Quiz am Samstag, 6. August, um 18.45 Uhr im SWR-Fernsehen

THILO WINKELMANN