Wertheim nicht offiziell »Stadt der Weltmarktführer«

Wirtschaft: Baden-Württembergs Innenministerium verbietet, den Titel als amtliche Zusatzbezeichnung zu führen

Wertheim 05.10.2021

Jürgen Strahlheim, Wirtschaftsförderer in der inoffiziellen Stadt der Weltmarktführer.

Der Grund der Ablehnung liege darin, dass ein derart beworbener Sachverhalt regelmäßig und / oder dauerhaft gegeben sein müsse. Möglich sei das exemplarisch bei wiederkehrenden Volksfesten, historischen oder besonderen baulichen Gegebenheiten. In der Frage der Weltmarktführerschaft könne die Kontinuität nicht als sicher angenommen werden, habe das Innenministerium geurteilt.

Ihn überzeuge die vorgebrachte Argumentation nicht, er sehe in diesem Fall jedoch keine Chance, Wertheimer Interessen gegen das Innenministerium durchzusetzen, sagte Strahlheim. Manfred Busch schlug vor zu prüfen, wie weit man in der Sache bei Anwendung übergeordneten europäischen Rechts kommen könne.

Laut Strahlheim sieht das Innenministerium hingegen keine Hindernisse, die vielfältige Weltmarktführerschaft Wertheimer Unternehmen auch künftig im öffentlichen Raum zu bewerben - lediglich dürfe man den Titel nicht als amtliche Zusatzbezeichnung führen.

Folglich wird Wertheim auch künftig in Standortanzeigen oder auf Messeständen mit dem nichtamtlichen Attribut werben. Zudem ist an eine Ausweitung der Kampagne gedacht. So sollen im nächsten kleineren Schritt alle Fahrzeuge der Stadt mit einem Nummernschildträger ausgestattet werden, der auf den Sonderstatus Wertheims hinweist.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez betonte, dass allein der Vorstoß zur amtlichen Anerkennung des Titels das Thema Wertheims als Weltmarktführer »gepusht« habe: »Und sei es auch nur, dass sich Neider gemeldet haben«. Axel Wältz unterstrich, dass man nicht nachlassen dürfe, die lokale Wirtschaft weiter zu bewerben und zu fördern: »Allein der Versuch jetzt hat schon soviel Wirbel gemacht, dass es sich gelohnt hat«.

Ge