Wertheims närrischer Nachwuchs perfekt in Szene gesetzt

WCW-Kinderfremdensitzung: Mini-Fastnachter faszinieren rund 600 Besucher in der Main-Tauber-Halle

Wertheim 06.02.2023 - 11:51 Uhr 3 Min.

Die WCW-Minigarde: Den Erwachsenen stehen die Nachwuchstänzer in Nichts nach. Foto: Michael Geirnghoff Erstaunliche Stabilität beweisen die starken Typen, die "Flying Boys", bei der WCW-Kinderfremdensitzung in der Wertheimer Main-Tauber-Halle. Foto: Michael Geringhoff Ein Hingucker: Tanzmariechen mit Starqualitäten. Foto: Michael Geringhoff

Rund 600 begeisterte Gäste - die meisten ziemlich wuselig - das hat man in der Main-Tauber-Halle lange nicht mehr so gesehen und mal ehrlich: Wir haben es doch alle vermisst - oder? Als die Stars unter den Stars waren Prinzessin Lia I. von der tutenden Matte dabei, mit ihrem Prinzen Ben I. von den gesetzten Segeln und allen voran Konrad Helmich, der einen super Sitzungspräsidenten abgeliefert hat.

Viele Tanzmäuse

Und dann waren da noch Scharen von Tanzmäusen, kleinen Gardistinnen und Gardisten, X-Kids, Bauchtänzerinnen, kleine Wölfe natürlich und überhaupt allerlei, meist puscheliges, »Getier« in unterschiedlichsten Farben und Größen. Richtig auffällig war gleich zu Beginn, dass die Kinder-Garde der Garde der Erwachsenen in Nichts nachsteht. Komplexe Choreografien in untadeliger Symmetrie - da steckte viel Mühe und Ehrgeiz drin und ein deutlicher Fingerzeig in die Zukunft.

Mal so richtig durchfetzen und es so richtig krachen lassen, das war dann Sache der X-Kids, und ein Zirkuskommando angehender Büttenredner machte Scherze über Igel und Co.

Auf dem Weg zum Star

Die Richtung war vorgegeben, »tierisch abgehen«, so forderte es das Motto 2023. Dass die Tanzmäuse zu einem Lied, das eine »geile Zeit« im Namen führt, aufgetreten sind ? manchen Großeltern dürfte da etwas aufgefallen sein: »Früher, da haben wir ja solche Worte nicht ?«. Stimmt. Aber: Heute ist einfach alles... . Der Showtanz war die Wucht, das Tanzmariechen Kim Schwarzmeier ist sowieso auf dem Weg zum Starruhm und der Bauchtanz schon fast aus der Erwachsenenwelt. Ein toller Nachmittag, bei dem es packend Schlag auf Schlag ging, mit viel Gewusel und echtem Spaß. Vielleich etwas zu laut? MICHAEL GERINGHOFF

Mitwirkende der WCW-Kindersitzung 2023, Namensliste

Eröffnungslied: Emma Blew, Maja Blew, Saphia El-Saleh, Jessica Theresa Gaik, Konrad Helmich, Quirin Helmich, Lara Jankov, Janine Klenk, Anna Mattova, Zuzanna Mattova, Miriam Mandefro, Maximilian Oetzel, Tamia Rinklin Leitung: Christina Gläser Prolog: Prinzessin Lia I. von der turnenden Matte, Prinz Ben I. von den gesetzten Segeln

Elferrat: Präsident Konrad Helmich, Hannes Bartholme, Luis Busse, Leonard Dopf, Quirin Helmich, Anton Mühleck, Johann Rechenberg, Kaspar Rechenberg, Sandro Schomber, Ben Oetzel, Maximilian Oetzel Präsidentenrede: Rainer Dreikorn in Kooperation mit Susanne Oetzel

Kinderprinzenpaar: Prinzessin Lia I. von der turnenden Matte, Prinz Ben I. von den gesetzten Segeln Prinzenpaar: Prinzessin Yvonne I. von den roten Wollsocken, Prinz Sven I. von den schnellen Schrauben

Mittlere Garde: Caroline Arnold, Emmi Bartholme, Lena Busse, Lara Jankov, Jessica Theresa Gaik, Sophia Karcher, Janine Klenk, Theresa Michel, Tamia Rinklin, Mia-Loana Schwarzmaier, Kim-Alina Schwarzmaier, Emilia Steudel, Hanna Waltert Trainer: Michaela Kleinschmidt, Bianca Schomber

X-Kids: Emma Blew, Maja Blew, Jasper Helmich, Konrad Helmich, Quirin Helmich, Matilda Kazwah, Jasmina Klenk, Miriam Mandefro, Anna Mattova, Zuzanna Mattova, Anton Mühleck, Ben Oetzel, Maximilian Oetzel, Johann Rechenberg, Kaspar Rechenberg, Sandro Schomber, Julius Zippe Trainer: Antonia Rechenberg, Susanne Oetzel Tanzmäuse: Emma Blew, Romy Bost, Nora Budin, Sophia Bucholz, Luise Dopf, Antonie Ebi, Saphia El-Saleh, Liana Sophia Herber, Lucille Horn, Kathleen Kellner, Emilia Kellner, Lina Kirchner, Julica Klenk, Zuzana Mattova, Hannah Schuldt, Alexa Schwab, Leni Steuerberg, Anna Ungerer, Chiara Väth, Greta Waltert Trainer: Silvia Rosovits, Sandra Zippe

Minigarde: Merle Degen, Hedi Dosch, Marie-Juwel Englert, Marie-Rose Englert, Tom Freudenberger, Philine Gogollok, Frieda Kappes, Karla Kappes, Philipp Kulka, Barbora Mattova, Jule Münkel, Carla Oetzel, Georg Rechenberg, Melina Schuldt, Richard Steudel Trainer: Claudia Kulka, Susanne Schuldt WCW-Flying Boys: Konrad Arnold, Valentin Arnold, Hannes Bartholme, Leonard Dopf, Jasper Helmich, Konrad Helmich, Quirin Helmich, Ben Karlein, Ben Oetzel, Maximilian Oetzel, Henri Rauch, Johann Rechenberg, Kaspar Rechenberg, Sandro Schomber, Finn Steuerberg Trainer: Michael Bannwarth, Antonia Rechenberg Tanzmariechen: Kim-Alina Schwarzmaier Trainer: Linda Fischer, Helene Karlein

Mini-Showtanz: Merle Degen, Hedi Dosch, Marie-Juwel Englert, Marie-Rose Englert, Tom Freudenberger, Philine Gogollok, Frieda Kappes, Karla Kappes, Philipp Kulka, Barbara Mattova, Jule Münkel, Carla Oetzel, Georg Rechenberg, Melina Schuldt, Richard Steudel Trainer Claudia Kulka, Susanne Schuldt

Bauchtanz: Nora Budin, Isabelle Bloch, Selina Bloch, Elli Ermisch, Liana Sophia Herber, Darina Grots, Mira Grots, Jana Hamburg, Alina Herzog, Michelle Herzog, Alina Keller, Jana Keller, Xenia Podsrechnyy, Diana Schwarzkopf, Fiona Schwarzkopf, Alexandra Seiler, Laura Tulic, Anna Zeider, Nina Zeider, Sophia Zeider, Maya Zurek, Trainer: Emel Akgül Kids

Showtanz: Mara Beck, Maja Blew, Celina Halm, Mathilda Kazwah, Hanna Kirchner, Miriam Mandefro, Anna Mattova, Fabienne Perivolaris, Emily Pfeifer, Marlene Rappert, Emma Rauch, Luisa Roth, Maya Schreck, Aliyah Steinbach Trainer: Jil Fechner, Nora Kleinschmidt

Showtanz: Caroline Arnold, Antonia Bentink, Emilia Bentink, Stella Horn, Sophia Karcher, Janine Klenk, Greta Lenz, Johanna Münkel, Kim-Alina Schwarzmaier, Mia-Joana Schwarzmaier, Emilia Steudel, Hanna Waltert, Melia Werner, Lia Carlotta Zippe Trainer: Monique-Cathleen Schomber, Elena Wenzel

Kindersitzungsleitung: Susanne Oetzel, Bianca Schomber

Sitzungskapelle: Fun Music Technik: Michael Bohner, Daniel Frenzel, Jens Grummet, Andi Michel Maske: Michaela Kleinschmidt, Ricky Roth

Bühnenbild: Markus Stöger

Bühnenhelfer: WCW - Helfer

Service & Küche: Peter Rauch und Iris Grummet & viele weitere WCW - Helfer (Original-Pressemitteilung WCW Wertheim)