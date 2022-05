Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wertheim mit mehr Einsatz für weniger Tempo

Straßenverkehr: Wertheim wird Teil der Initiative "Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten"

Wertheim 11.05.2022 - 11:34 Uhr < 1 Min.

Mehr Tempo 30: Wertheim will sich einer Initiative von Städten anschließen, die die gesetzlichen Grundlagen für langsameres Fahren abseits der Hauptstraße schaffen will.

Bereits im Juli 2021 haben sich sieben Kommunen zusammengeschlossen, viele weitere haben sich dem Vorhaben angeschlossen. Der Deutsche Städtetag plädiert darauf, Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit außerhalb von Hauptstraßen auszuprobieren. Dies soll wesentlich sicherere Straßen für Fußgänger und Radfahrer garantieren, außerdem sollen Straßen dadurch leiser, die Regeln einfacher nachvollziehbar, und die Luft sauberer werden.

Ein weiterer Grund für das Tempolimit seien die CO2-Emissionen, die schon bei einer niedrigeren Höchstgeschwindigkeit zurückgehen. Man wolle klimaschädliche Auswirkungen des Straßenverkehrs verringern. Dafür müsste jedoch zunächst die Straßenverkehrsordnung geändert werden. Jedoch soll Tempo 30 im innerörtlichen Hauptverkehrsnetz nicht zu Verdrängungseffekten mit einer erhöhten Belastung von untergeordneten Straßen führen. Darum hat ein störungsarmer Verkehrsfluss besondere Bedeutung.

Mehr Spielraum

"Die Einrichtung von Tempo-30-Zonen wird durch die Straßenverkehrsordnung bundesweit einheitlich geregelt, dies passt oft nicht zu den Bedürfnissen vor Ort", heißt es im Antrag der Wertheimer SPD. Die Änderung der Straßenverkehrsordnung wurde bereits in Entschließungen des Deutschen Bundestages berücksichtigt. Wenn die Gesetzesänderung durchgeführt ist, könne man mit mehr Entscheidungsspielraum an die Sache herangehen und mit Modellversuchen starten. Bei der Änderung ginge es nicht um eine undifferenzierte und pauschale Maßnahme, aus diesem Grund soll das vom Bund gefördertes Modellvorhaben in mehreren Städten begleitet werden.

"Unser Antrag bezieht sich auf Tempo 30 im Berliner Ring und dessen Ablehnung", erklärte SPD-Stadträtin Brigitte Kohout. Als einziger im Gremium war Stefan Kempf (Bürgerliste) dagegen. Forderung nach einer Tempo-30-Zone würden "gebetsmühlenartig" wiederholt - trotz fehlender gesetzlicher Grundlagen. "Dort gilt aus gutem Grund 50. Wer eine 30-Zone will, muss hinziehen, wo eine 30-Zone ist."

Lea Krull