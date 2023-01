Wertheim gibt es jetzt als Holzpuzzle

Initiator ist Gastronom Stefan Kempf

Wertheim 08.01.2023

Von Wertheim gibt es jetzt ein Holzpuzzle.

Seit Mittwoch sind die Holzpuzzle eines deutschen Verlages mit 53 Teilen auf dem lokalen Markt. Dahinter steht der Wertheimer Gastronom Stefan Kempf (43) mitsamt einem Partner. "Könnte man doch, müsste man mal, macht man halt", so ähnlich hatten beide sich das gedacht und Kontakt zum Woodi-Pu-Spieleverlag in Hardthausen am Kocher aufgenommen.

Das Prozedere war dann unkompliziert. Kempf ist durch die Stadt gezogen, hat Sehenswürdigkeiten fotografiert - auch sich selbst - und die Bilder dann an den Verlag geschickt. Der hat die Motive in Handzeichnungen umgewandelt und in der Art eines Wimmelbildes komponiert. Gefertigt wurde das Holzpuzzle in China. Das bunte Holzpuzzle kommt im Karton, ist derzeit im Mess-Punkt, im Kaffeeraum und im Spielzeuggeschäft Rupprecht erhältlich, demnächst unter anderem auch bei der Tourismus-Agentur.

