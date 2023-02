Fast ein Jahr hat der po­li­ti­sche Frau­en­stamm­tisch pau­siert, den der Frau­en­ve­r­ein Wert­heim vor Jah­ren ins Le­ben ge­ru­fen hat. Am Don­ners­ta­g­a­bend ha­ben sich die Frau­en erst­mals wie­der in der Wein­stu­be Gra­pes am Wert­hei­mer Markt­platz ge­trof­fen. Der Ter­min in den Fa­schings­fe­ri­en fand nicht den Zu­spruch, den sich die Vor­stands­frau­en Hei­de Fah­ren­krog-Kel­ler, Mar­ti­na Dosch und Tan­ja Lem­men ge­wünscht hat­ten. So saß man in klei­ner Run­de zu­sam­men, und je­de konn­te The­men ein­brin­gen.