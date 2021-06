Wertheim bleibt Fair-Trade-Stadt

Gesellschaft: Rezertifizierung in dieser Woche erfolgt - Nach den vielen Corona-Einschränkungen soll das Thema jetzt wieder mehr in die Öffentlichkeit gebracht werden

Wertheim 25.06.2021

Fair gehandelte Waren, dafür will auch Wertheim stehen. Jetzt hat die Stadt die Rezertifizierung als Fair-Trade-Stadt erhalten. Symbolfoto: Miriam Ersch (dpa)

Auf die Idee aufmerksam wurde Teicke, als sie einen Vortrag in Freudenberg besuchte, bei dem das dortige Fair-Trade- Konzept vorgestellt wurde. Sofort sei ihr der Gedanke gekommen: "Mensch, das muss doch in Wertheim auch gelingen." Schnell hatte sie in Bettina Kempf, Martina Dosch, Cornelia Sachs, Nora Sachs-Rippler und Ilse Fürnkamp-Deroua Frauen gefunden, die sich mit ihr für die gute Sache engagieren wollten. Auch die Grüne-Fraktion im Gemeinderat holte sie mit ins Boot. Der Gemeinderat beschloss damals, das Verfahren einzuleiten und stimmte schließlich dafür, sich zu bewerben.

Viele machen mit

Nun galt es die Ortschaftsräte, den Einzelhandel, die Gastronomie, Schulen und Vereine einzubeziehen. Diese waren gerne bereit. Minimal müssen fünf Einzelhändler, zwei Gastronomien, zwei Schulen, zwei Vereine und die Kirche mit im Boot sein. Beispielsweise sind die Grundschulen in Nassig und Reicholzheim, das Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium, der Frauenverein sowie die Faschingsvereine WCW und RNC mit dabei. Außerdem haben sich etliche Einzelhändler und Gastronomen angeschlossen.

Die Verwaltung sorgt dafür, dass bei kommunalen Versammlungen fair gehandelter Kaffee ausgeschenkt wird. "In Wertheim sind auch Tee und Kekse bei den Ratssitzungen aus fairem Handel, aber ich denke, das kann man noch ausbauen", so Teicke.

Einige Aktionen

Bei "Markt und Meer" und dem Saatgutfestival warben sie für ihr Anliegen. Beim autofreien Sonntag konnte eine "Fair-Trade-Straße" von Bronnbach bis Mondfeld aufgezogen werden, die gleich in die von Freudenberg organisierte in Boxtal überging. Einen Stand hatten sie auch beim Weihnachtsmarkt 2019 beziehungsweise beim Winterzauber 2020. In Reicholzheim gab es fair gehandelte Fußbälle beim Fußballturnier und ein Frühstück mit fair gehandelten Produkten in der Grundschule. Schulkinder der Klasse zwei bis sieben wurden in einer Kooperation der Stadtbücherei und der Forscherkids an Projekttagen über den Weg von fairer Schokolade von der Bohne bis zum fertigen Produkt aufgeklärt.

Durch Corona wurden die Aktivitäten der Steuerungsgruppe stark eingeschränkt. Viele Möglichkeiten zum Bewerben und Verkaufen der Produkte fielen weg und der Fokus lag auf anderen Dingen. Der Frauenverein fand allerdings auch in dieser Zeit eine Möglichkeit, das Anliegen wach zu halten. Am Weltfrauentag am 8. März verteilten die Frauen in der Innenstadt Fair-Trade-Rosen. Nun will Teicke nach der Rezertifizierung das Thema wieder stärker in den Blick der Wertheimer Öffentlichkeit bringen.

Nadine Schmid

Hintergrund: Kriterien für Fair-Trade-Städte Fair Trade Deutschland, das den Titel ?Fair-Trade-Town? vergibt, setzt für die Zertifizierung fünf Kriterien fest: Es muss einen offiziellen Ratsbeschluss geben, der neben dem Bekenntnis zur Fair-Trade-Town enthalten muss, dass in Ratssitzungen zukünftig Fair-Trade-Kaffee und andere Produkte aus fairem Handel gereicht werden sollen. Zweites Kriterium ist eine zentrale Steuerungsgruppe, die die Aktionen koordiniert. Als drittes Kriterium müssen Handel und Gastronomie, als viertes Vereine und Schulen eingebunden werden. Fünftes Kriterium ist, dass der Prozess durch Öffentlichkeits- und Pressearbeit begleitet wird. (Quelle: fair-trade-towns.de)

Zwischenruf: Ein guter Impuls Wertheim gehört nun seit zwei Jahren zu den Fair-Trade-Towns. Als 601. Stadt in Deutschland erhielt die Main-Tauber-Stadt den Zuschlag. Das Anliegen und das Engagement des Dachverbands sowie der Steuerungsgruppe und der Beteiligten vor Ort sind zu loben. Allerdings haben sicher viele Wertheimer Bürger überhaupt nicht mitbekommen, dass sie in einer Fair-Trade-Stadt wohnen. Um hier wirklich etwas zu ändern, wird es nicht reichen, Kaffee und ein paar weitere Produkte auf ausgewählten Veranstaltungen zu vertreiben und die zu informieren, die sich ohnehin schon mit dem Thema beschäftigen. Dass das Einbeziehen weiter Teile der Bevölkerung noch nicht in vollem Umfang geschehen konnte, ist auch, aber eben nicht nur Corona geschuldet. Viel mehr Menschen sollten sich überlegen, welche zum Teil menschenverachtenden Hintergründe es hat, dass sie ihre Lebensmittel und sonstigen Waren immer billiger beziehen können. Und dieses Umdenken in Gang zu setzen und immer wieder anzumahnen, dafür ist die Rezertifizierung als Fair-Trade-Town sicher ein guter Impuls.