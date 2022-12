Werner Fuchs übergibt seine Medaillensammlung

Historischer Verein: 74-Jähriger kümmert sich weiter um die Abteilung im Wertheimer Grafschaftsmuseum

Wertheim 21.12.2022 - 11:08 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Werner Fuchs (Mitte) mit Stefanie Arz und Frank Kleinehagenbrock bei der offiziellen Übergabe der Schenkung im Grafschaftsmuseum. Foto: Petra Folger-Schwab

Zum 50-jährigen Bestehen von »Numis« in diesem Jahr hat der 74-Jährige nun seine komplette Sammlung als Schenkung an den Verein und zur Aufbewahrung und Einbindung in spätere Ausstellungen an das Grafschaftsmuseum übergeben. Ein Teil seiner Sammlung war bereits als Leihgabe im Museum zu sehen. Ungefähr 700 Einzelstücke umfasst die Schenkung. Darunter sind Medaillen und Marken der Ortschaften und Vereine, Biermarken, Plomben und Plaketten, ebenso Münzstempel.

Das sei »Materialisierung von Gedenkkultur«, so Frank Kleinehagenbrock, Vorsitzender des Historischen Vereins. Die Medaille von 1882 zum 15-jährigen Bestehen der Feuerwehr Wertheim ist eins der ältesten Stücke, so Werner Fuchs, der zu jeder Medaille eine Geschichte erzählen kann. Kunstvoll gestaltete Gedenkmedaillen aus den internationalen Partnerstädten ebenso wie aus ehemaligen Wohnorten der Fürsten in der heutigen Tschechei oder Belgien sind dabei. Gedenkmünzen aus den Ortschaften zeugen vom regen Vereinsleben. »26 th Westernfest Nassig-Forest 2019« (im Bild) ist bereits historisch. Die Westernfeste wird es nicht mehr geben (wir berichteten).

Werner Fuchs ist froh, dass seine Sammlung ein neues Zuhause gefunden hat. Er sammelt nicht mehr, wird sich aber weiter um die Abteilung im Grafschaftsmuseum kümmern. Er hofft auf Vitrinen, in denen mehr ausgestellt werden kann, als bisher. Museumsleiterin Stefanie Arz freute sich über die öffentliche Präsentation der Schenkung am Ende des Jubiläumsjahrs. Die Ausstellungsmöglichkeiten müssen noch geklärt werden.

Unter dem Titel »Medaillen, Marken und Jetons der Stadt Wertheim und aus der alten Grafschaft« hat Werner Fuchs bereits 2014 ein Buch veröffentlicht, das noch im Grafschaftsmuseum zu kaufen ist.

pefs