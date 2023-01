Gibt es noch Ve­r­än­de­run­gen bei den Bo­den­richt­wer­ten in der Wert­hei­mer Ort­schaft Son­der­riet. An­woh­ner in seit Jahr­zehn­ten er­sch­los­se­nen Wohn­ge­bie­ten hof­fen dar­auf, dass die ein­heit­li­chen Richt­wer­te von 139 Eu­ro ab­ge­senkt wer­den. Am Mon­tag gibt es ein Ge­spräch im Wert­hei­mer Rat­haus.