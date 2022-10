Werbachs Rathauschef Ottmar Dürr kandidiert nicht mehr

Fast 40 Jahre in der Kommunalpolitik

Werbach 26.10.2022 - 12:40 Uhr 3 Min.

»Ich habe das eingehend mit meiner Familie und vor allem mit meiner Frau besprochen«, sagt er. Der Kompromiss wäre gewesen, vier Jahre zu bleiben und dann das Amt abzugeben, und das wäre dann eben jene halbe Sache, die Dürr nicht will.

Immer der Jüngste

Das Politische in ihm ist scheinbar ererbt. »Schon mein Großvater Stanislaus war Bürgermeister in meiner Heimatgemeinde Werbachhausen - von 1965 bis zur Eingemeindung 1973 - und mein Vater war Ortsvorsitzender der CDU«, sagt Dürr. Selbst war er immer der Jüngste. Zuerst als Schulsprecher, dann mit 23 ist er erstmals daheim in den Ortschaftsrat gewählt worden, 1989 dann in den Werbacher Gemeinderat.

Als er 1994 in den Kreistag gewählt wurde, war er der jüngste jemals gewählte Rat dort, zwei Jahre später der jüngste Bürgermeisterstellvertreter, »und jetzt Silberrücken«, sagt er.

Fast 40 Jahre Politik, davon knapp 30 im Kreistag und jetzt schon seit 23 Jahren Bürgermeister. Allein drei Landräte und Wertheimer Bürgermeister hat Dürr im Amt erlebt. Lust aufs Amt hat er, klar erkennbar, immer noch. Das Beste daran seien nicht etwa die fast unumschränkten Befugnisse, die ein baden-württembergischer Bürgermeister genießt, sondern das Miteinander mit den Leuten - egal, ob Bürger oder Politiker. »Ich habe immer den Kontakt zu den Mitmenschen gesucht«, sagt Dürr und dass das auch nach seinem Ausscheiden so bleiben werde.

»Einen Dürr auf der faulen Haut werden Sie nicht erleben«, betont er und dass er sich ein künftiges Engagement im Sozialen gut vorstellen könne. Über das »Was« will Dürr noch nicht sprechen.

Mit Schwung wird er es wohl tun, »Aber nicht mehr von montagmorgens um 8 bis Sonntagabend um 18 Uhr«, schließlich gebe es noch etwas anderes im Leben. Zum Beleg dafür zückt er ein rotes Kunststoffkärtchen. Die aufgedruckte niedrige Mitgliedsnummer 8426 weist ihn als einen Fan der sozusagen ersten Stunde aus.

FC-Bayern-Fan

Der nicht immer ganz milde Fanatismus gilt dem FC Bayern München. Der kommt bei Dürr gleich nach seiner Frau und dann irgendwo fast gleichauf mit dem Rathaus.

Dort, im Rathaus liegt auch das Goldene Buch. Die Regierungspräsident Udo Andriof und Johannes Schmalzl stehen drin, der Erzbischof Robert Zöllitsch, ein Wiener Altbischof als Vertreter der Sebastianus-Bruderschaft - alle wichtig, alles schön, aber alles nichts gegen den Eintrag des Kaisers.

Termine vom Fußball abhängig

Am 10. Januar 2014 war der Fußballkaiser Franz Beckenbauer da - ein Hochamt für Ottmar Dürr und Quell allerschönster Fangeschichten, es hatten schließlich schon Kreistagssitzungen abgekürzt werden müssen, damit Dürr es rechtzeitig zum Bayernspiel vor den Fernseher schafft. Auch wer vom Bürgermeister getraut werden will, sollte den Spielplan der Bayern im Blick haben. »Herr Dürr, sie glauben nicht, wer morgen bei uns übernachtet?«, ein Anruf, der für Dürr Schicksal schrieb, »Das werde ich nie vergessen«, schwärmt er. Anlässlich des Geburtstages des aus Tauberbischofsheim stammenden damaligen IOC-Präsidenten Thomas Bach hat der Kaiser im Werbacher Hotel Belle Maison übernachtet.

Die Drohung gegebenenfalls den Bayern-Mitgliedsausweis dem Ulli Hoeneß zurückzuschicken, hätte es vielleicht gar nicht gebraucht. Der Kaiser war um 22.30 Uhr angekommen, schon zum Frühstück saß er Dürr gegenüber. Ebenfalls im Hotel reichlich Olympiaprominenz. Auch schön, aber jemand wie der Goldmedaillengewinner Sebastian Coe hat eben niemals für die Bayern gespielt und sowieso, wenn es um Bayernfußball geht, dann ist Dürr hochfokussiert.

Freundlicher »Kaiser«

Beckenbauer hatte viel Zeit für den Bürgermeister und habe sich als überraschend freundlicher und zugewandter Typ herausgestellt. Erwähnenswert vielleicht noch, dass drei Tage später der Bayernfanclub Tauber-Welzbach gegründet wurde - mit den verbrieften besten Wünschen des Kaisers.

Weil Licht nie ohne Schatten kommt, gibt es auch dunkle und schwere Stunden im Amt des Bürgermeisters Dürr.

Zuerst nennt Dürr nicht etwa die Flüchtlings- oder Coronakrise, sondern den Mai 2019. Damals hatten Bauhofmitarbeiter die Leiche einer länger vermissten 13-Jährigen in der Tauber gefunden.

Stärkende Flüchtlingskrise

Trotz gewaltiger Herausforderungen sei die Gemeinde aus der Flüchtlingskrise 2015 gestärkt hervorgegangen. Teils 70 Menschen hatten in Containern gelebt. »Wir haben mit denen nur die besten Erfahrungen gemacht«, sagt Dürr. Unbedingt nennen muss er auch Sonntag, den 15. März 2020. Für 3 Uhr hatte der Landrat alle Bürgermeister zur dringlichen Sondersitzung gerufen. Corona war da. »Es war wirklich Weltuntergangsstimmung«, der Hauch der Apokalypse sei deutlich spürbar gewesen, sagt Dürr.

Und dann waren da in 23 Jahren auch gute Dinge und große Projekte. Dürr zählt sie auf: Die Sanierung und Erweiterung seines Rathauses, die der Tauberhalle, den Bau des mit einem Architekturpreis bewährten Bürgerhauses Gamburg, den Schulcampus mit Ganztagsschule und Mensa, den Bau der Kita St. Martin, Straßen und Baugebiete und nicht zuletzt den Anteil an der Aalbachtalwasserversorgung - sie ist mit 60 Millionen Euro das bisher größte Infrastrukturprojekt dieser Art im Land Baden-Württemberg.

Dann ist es genug mit dem Retrospektiven: »Noch habe ich ja acht Monate im Amt«, sagt Dürr plötzlich. Die Neuwahl ist für den April 2023 geplant, die neue Bürgermeisterin oder der neue Bürgermeister starten dann am 1. Juli ins Amt. Wer das dann sein könnte? Es gibt nicht einmal Gerüchte.

MICHAEL GERINGHOFF