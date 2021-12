Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Werbacher Wald bringt kaum Erträge

Gemeinderat: 20.000 Euro im kommenden Jahr für Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Wegebau eingeplant

Werbach 15.12.2021

Reich wird da keiner, wohl auch deswegen hat Franz Joseph Hummel von den Forsten Baden Württemberg dem Werbacher Gemeinderat gegenüber am Dienstagabend in der Tauberhalle die diversen anderen Funktionen des Waldes herausgestellt.

Da geht es um Landschaftsbild, Freizeitwert und CO2-Speicherung. Aber wirtschaftlich blüht da derzeit nicht viel und das nicht nur wegen der vorangegangenen Trockenjahre, die sich auch in der Bilanz ablesen lassen. Immerhin, im Jahr 2020 gab es gerade deswegen - in Form der Bundeswaldprämie - einen unverhofften Zuschuss vom fast 60.000 Euro.

Sonst hätte der Gemeindewald mal gerade 25.000 Euro eingespielt, und das trotz deutlich besserer Holzpreise als erwartet. Mit 45 Euro je Festmeter hatte Hummel geplant, 60 Euro hatte der Markt hergegeben. Auch für das noch nicht komplett abgerechnete Jahr 2021 sieht Hummel einen Ertrag von 25.000 Euro. »Der Holzmarkt sieht nicht schlecht aus«, sagte er. Sonst hätte der Wald dürftig bilanziert - die Prognose sah lediglich ein Ertrags-Taschengeld von 2500 Euro in der Kasse.

Für das Jahr 2022 plant der Forstdirektor einen Ertrag von 13.000 Euro. 150.000 Euro an Einnahmen erwartet er aus den Erträgen des Holzverkaufs, aber allein die Ernte wird 65.000 Euro kosten, die abzuführenden Beiträge knapp 50.000 Euro. Da bleiben kaum noch 20.000 Euro für Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege, Wegebau und die Verkehrssicherung. Immerhin ist es ökologisch nachhaltig, wie Selina Utz erklärte. Sie ist Trainee - also Anwärterin auf den Försterposten im Gemeindewald. Man habe im vergangenen Jahr 2950 Festmeter eingeschlagen und sei damit klar unter den möglichen 3110 Festmetern geblieben. Das sichere dem Wald noch einmal mehr Zuwachs als sowieso geplant gewesen sei.

Mit gut 100 Festmetern an Kalamitätenholz habe sich der Wert dieser im Jargon zufällige Nutzung genannten zwangsweisen Waldschadensaufbereitung gegenüber dem Vorjahr halbiert. Auch für tragfähige Pflege habe es gereicht.

Kiefern-Durchforstung

So habe man in der Windwurffläche bei Wenkheim mit Zeder, Edelkastanie und Rotesche auf klimaresistente Gehölze gesetzt. Für das kommende Jahr steht eine zuvor aufgeschobene Durchforstung der Kiefernbestände im Zentrum - die Preise sind gerade gut - zudem soll auf rund sieben Hektar Fläche in die Bestandssicherung und Kulturpflege investiert werden.

Der Gemeinderat hat Vollzug und die Planung einstimmig gutgeheißen. Abgestimmt wurde auch über die Aufhebung der eigenen »Gutachtersatzung«. Der Gutachterausschuss, für die Gemeinden des nördlichen Main-Tauber-Kreises, ist seit einiger Zeit bei der Stadt Wertheim zusammengeführt.

Gut 500.000 Euro hat der Rat für den Bau einer eigenen Druckminderstation im Rahmen des Zweckverbands Wasserversorgung Mittlere Tauber bewilligt. Kämmerer Bernhard Bach rechnet mit einem Landeszuschuss im Rahmen von 70 Prozent.

MICHAEL GERINGHOFF