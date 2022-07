Werbacher Kämmerer warnt vor unbekannten Risiken

Gemeinderat: Zwischenbericht für 2022 mit vielen roten Posten - Insgesamt weniger Schulden

Werbach 27.07.2022 - 12:44 Uhr 1 Min.

Der Krieg in der Ukraine mit Inflation und steigenden Energiepreisen hinterlässt tiefe Spuren und Corona natürlich auch. Der Kämmerer Michael Ank hat die aktuell schwierige Lage für die Gemeindefinanzen analysiert, die Mehrheitsführer im Rat appellieren trotzdem, unbedingt optimistisch zu handeln, um so einer wirtschaftlichen Depression zu entgehen. Die schlechten Vorzeichen schwebten drohend über der Gemeinde, sagte der Kämmerer bei der Vorstellung des 2021er Jahresabschlusses, der in seiner Summe bei 51 Millionen Euro liegt. Gelungen sei es noch einmal, die Rücklagen um 260.000 Euro auf ein Polster von nun 850.000 Euro aufzufüllen.

Viel investiert

Einnahmen hatte die Gemeinde in der Hauptsache aus staatlichen Zuweisungen (rund 8,5 Millionen Euro), große Kosten unter anderem beim Personal. Darüber hinaus ist viel investiert worden, unter anderem in den Bau des Bildungscampus, dennoch ist bislang weniger Geld als geplant ausgegeben worden, auch, weil noch längst nicht alles fertig ist. Stichwort: Verzug am Bau.

Die Schulden sind weniger geworden - die beiden Großprojekte Gewerbepark A 81 und die Wasserversorgung mittlere Tauber außen vor - ist die Gemeinde auf die Summe von 780 Euro pro Kopf heruntergekommen (die Posten Wasser und Gewerbe eingerechnet, wären es 1181 Euro). So weit so gut, betreffen die vorgestellten Zahlen schließlich das Jahr 2021. Für das, was kommt, warnt der Kämmerer eindringlich vor unbekannten Risiken - meist begründet im Ukraine-Krieg - und sieht die deutliche Gefahr, dass die Finanzkraft der Gemeinde künftig nicht mehr ausreichen könnte, um die kommunalen Pflichtaufgaben zu erfüllen. Dementsprechend zeigt der ebenfalls präsentierte Zwischenbericht für das laufende Jahr bereits viele Posten in Rot. Erwartet werden höhere Personalausgaben (unter anderem in den Kindergärten) und gewaltige Energiekosten, die man trotz Sparwillens irgendwann werde tragen müssen, zudem weniger Einnahmen. So ist das einst sichere Geschäft mit Baugrundstücken fast gänzlich zum Erliegen gekommen.

