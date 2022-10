Werbach hat nun einen Photovoltaik-Kriterienkatalog

Energie: Ein Eingriff in die Natur soll nur begrenzt möglich sein - Durchgehender Sichtschutz immer erforderlich

Werbach 19.10.2022 - 13:31 Uhr 2 Min.

Photovoltaik ja, aber wie? Damit hat sich der Werbacher Gemeinderat am Dienstagabend auseinandergesetzt und dazu einen ganzen Kriterienkatalog verabschiedet.⋌ Symbol-Foto: Andrea Warnecke (dpa)

Auf Werbacher Gemarkung gibt es aktuell zwölf Windräder, zwei weitere sind am Saum zur bayerischen Nachbargemeinde Neubrunn geplant. Am erzeugten Strom verdient die Gemeinde, laut EEG-Gesetz 0,2 Cent je Kilowattstunde mit - beim Rest nicht.

Für Wind- und Solarenergie werden viele Flächen gebraucht, die Verpächter der Flächen verdienen damit gutes Geld, an dem die Gemeinden bislang nicht beteiligt sind.

Die Gemeinde Werbach will das jetzt grundlegend ändern und hat einen lang vorbereiteten Kriterienkatalog vorgelegt, der es unter anderem vorsieht, dass Verpächter ein Viertel ihrer Pachteinnahmen an die Kommune abgeben - die Rede war von Pachterträgen jenseits der 2000 je Hektar.

Für die Vereinsförderung

Das Geld soll nicht in den allgemeinen Haushalt fließen, sondern unter anderem für die Vereinsförderung genutzt werden. Bürgermeister Ottmar Dürr nennt es einen »Sozialfond«, Gemeinderat Michael Zwingmann spricht davon »sozial Schwache« auf diesem Weg zu beteiligen, und Rat Albrecht Rudolf sieht darin ein »faires Angebot«. In der Präambel heißt es, dass man regenerative Energieformen begrüßt, dabei aber den Eingriff in die Natur begrenzt sehen möchte - besonders Ausgleich sei wichtig. Um Akzeptanz zu schaffen, wolle man sicherstellen, dass die meisten Bürger an den Erträgen teilhaben können.

Mögliches Druckmittel

Das Druckmittel, das die Gemeinde einsetzen will, ist der für Flächenphotovoltaik notwendige Bebauungsplan. »Ohne unsere Zustimmung tut sich da gar nichts«, machte Bürgermeister Dürr in der Gemeinderatssitzung deutlich. Der Katalog legt fest, dass die Anlagengröße bei jeweils 25 Hektar begrenzt werden soll, und dass nur schlechte Böden überdeckt werden dürfen. Gebaut werden sollen nicht mehr als maximal drei solcher Anlagen in jeweils fünf Jahren. Abstandsflächen zu Wohnbebauung und Landschaftsdenkmälern hängen von individueller Begutachtung durch die Gemeinde ab, in Sachen Einsehbarkeit wolle man sich an den Kriterien des Regionalverbands orientieren, Blendwirkung dürfe keinesfalls vorkommen, heißt es.

Durchgehender Sichtschutz, etwa durch Bepflanzung, sei dringend erforderlich. Nach zwei Jahren werde die Gemeinde auf Kosten des Betreibers eine Ersatzvornahme ausführen, zudem sollen jährliche Bearbeitungskosten von 1000 Euro je angefangenem Hektar Anlagengröße durch die Gemeinde geltend gemacht werden. Unternehmerisch geführte Anlagen müssen ihren Sitz in Werbach anmelden, Bürgerbeteiligungen sind erwünscht und werden vorrangig genehmigt, heißt es weiter. Wer bauen will und einen Antrag stellt, habe eine Verwaltungsgebühr von mindestens 1000 zu zahlen, Planerstellungskosten gehen ebenfalls zulasten des Antragstellers. Für die Verwaltungsbegleitung der Bauleitplanung werden mindestens 1000 Euro fällig, heißt es im Katalog. Die Zahlungen werden, auch bei Ablehnung des individuellen Projekts, nicht zurückerstattet.

Bauherren haben eine Rücklage nachzuweisen, die den Abbau der Anlage binnen Jahresfrist nach etwaiger Stilllegung sicherstellt. All das sei in Form eines städtebaulichen Vertrags zu regeln, heißt es weiter.

Die Schlussbemerkung, des vom Gemeinderat einstimmig verabschiedeten Papiers, sieht vor, dass sämtliche Anlagen unter Beteiligung der »Bürgerenergie Werbach & Co. KG« zu entwickeln und zu betreiben sind.

MICHAEL GERINGHOFF