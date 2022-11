Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wenn Maschinenbau auf maschinelles Lernen trifft

Bildung: Erlebnis-Lern-Truck »Discover Industry - Zukunft mit Drive« zwei Tage bei der Comenius-Realschule

Wertheim 22.11.2022 - 15:48 Uhr 1 Min.

Besonders beliebt unter den Realschülern war die letzte Station im Truck zum Thema Logistik, die mit einer VR-Brille bedient wurde. Foto: Matthias Mertens

Wie sich das auf Berufsbilder in den Betrieben auswirkt und wie abwechslungsreich die Aufgabenfelder in der Industrie sind, konnten die Schüler der Comenius-Realschule in Wertheim erkunden.

Zwei Tage machte der Erlebnis-Lern-Truck »Discover Industry - Zukunft mit Drive« auf dem Schulhof Station. Die mobile Industriewelt im Auflieger eines 40-Tonners ist ein Angebot der Baden-Württemberg Stiftung, des Arbeitgeberverbands Südwestmetall und der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.

An der Comenius-Realschule in Wertheim begleiteten Ingenieurin Katinka Biebrich und Leichtbauingenieur Sulejman Zahirovic die Schüler als Coaches durch die Erlebnisausstellung. Der Besuch im Truck begann für die Jugendlichen mit einem Streifzug durch die Entwicklung der Industrie, von der Erfindung der Dampfmaschine bis hin zur digitalen und vollständig vernetzten Fabrik. Danach widmeten sich die Teilnehmenden den aktuellen und für ihre berufliche Zukunft womöglich entscheidenden Themen: Als fiktive Gründer eines Start-Ups sollten sie ein selbst erdachtes Produkt auf den Markt bringen.

Mit Tablets ausgerüstet

Ausgerüstet mit Tablets erkundeten sie an fünf Arbeitsstationen die wichtigsten Produktionsschritte: Vom Entwurf eines Prototyps, der an einem 3D-Drucker ausgedruckt werden konnte, über die Prüfung geeigneter Werkstoffe und die Programmierung eines Industrieroboters bis hin zur Steuerung einer smarten Abfüllanlage via Smartphone.

Besonders beliebt war laut Katinka Biebrich die letzte Station zum Thema Logistik, die mit einer VR-Brille bedient wurde: »Virtuelle und erweiterte Realitäten kommen auch im industriellen Alltag immer mehr zum Einsatz. Hier im Truck können die Jugendlichen in einer virtuellen Lagerhalle Teile für einen Motorblock suchen und einbauen. In der Praxis dienen solche Anwendungen dazu, Abläufe zu erlernen und Prozesse zu optimieren«, so Biebrich.

Generell bot die Ausstellung viele Möglichkeiten, verschiedene, vor allem digitale Technologien selbst auszuprobieren, die in der modernen industriellen Fertigung an Bedeutung gewinnen. Damit soll den Schülern spielerisch vermittelt werden, wie spannend und vielfältig technische Berufe besonders in der Industrie sein können und dass digitale Kompetenzen in der Arbeitswelt immer wichtiger werden, erklärte Ingenieur Zahirovic abschließend.

