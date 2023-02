Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wenn Markt ist und nur ein Händler kommt

Grüner Markt in Wertheim:Nur der Dietenhaner Giuseppe Sambataro bietet an diesem Tag seine Waren an - »Vielleicht kommt ein Kunde«

Wertheim 05.02.2023 - 19:49 Uhr 1 Min.

Suchbild: Wo ist der Grüne Markt? Foto: Michael Geringhoff Giuseppe Sambatoro. Foto: Geringhoff

So steht es auf der Internetseite der Stadt Wertheim zu lesen. Acht Stammhändler werden namentlich angegeben, die Öffnungszeiten liegen demnach zwischen 8 und 13 Uhr.

Daheim geblieben

Das liest sich gut, die bunte Bebilderung mit strahlenden Händlern und lächelnden Kunden unterstreicht das Bild pittoresker, kleinstädtischer Lebensfreude. Schade nur, dass das alles überhaupt nicht stimmt. Die Händlerin mit den Hofladenprodukten: daheim geblieben, der Fischhändler auch, kein Honig, keine getrockneten Früchte, kein Obst und Gemüse, kein griechisches Öl, kein Käse, keine Oliven, keine getrockneten Früchte und erst recht keine lächelnden Kunden.

Der Dietenhaner Giuseppe Sambataro ist der einzige Händler auf dem »Grünen Markt« im weiten Rund des grauen Platzes. Sambataro mit seinen Äpfeln, Birnen, ein paar Nüssen und Schnaps war nicht nur an diesem Wochenende allein auf dem Markt - »genauso am letzten Wochenende und an dem davor auch«, sagt er. »Vielleicht kommt ein Kunde, vielleicht auch nicht.« Manchmal verkaufe er tatsächlich gar nichts. Eigentlich komme er nur noch, weil ihm daheim die Decke auf den Kopf falle.

Ein zufällig vorbeikommendes Paar erkennt die Interviewsituation. Der Mann lobt im Vorbeigehen sarkastisch die Übersichtlichkeit des Grünen Marktes. Die Händler, die fehlen, sind laut Sambataro »einfach so nicht da - weil es sich nicht lohnt«.

Offiziell abgemeldet

Der griechisch-stämmige »Bio-Cowboy« Thomas Garos hat sich mit seinem Stand »Natur pur« gerade eben ganz offiziell abgemeldet. In den sozialen Medien schreibt er, dass es keinen Sinn mehr mache. Die Märkte seien zusammengebrochen, mit ihm sei künftig nicht mehr zu rechnen.

Im Sommer sei es schöner, sagt eine Ladeninhaberin fast entschuldigend. Die Situation sei traurig. Die Stadt Wertheim unternehme womöglich nicht genug, um die Infrastruktur in der Kernstadt halten zu können, fürchtet sie und muss zurück in ihr Geschäft. Dann ist der Marktplatz wieder leer - samstags um 9.23 Uhr.

MICHAEL GERINGHOFF

Aktualisierungsbedarf Veraltete Angaben auf Internetseiten sind ein weit verbreitetes Problem. Auch die Seite der Stadt Wertheim ist davon betroffen, wie die dortigen Angaben zum Grünen Markt zeigen. Die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung sollten zumindest die Angaben zu den angeblichen Stammhändlern des Grünen Markts dringend aktualisieren, damit dort nicht länger Händler aufgeführt sind, nach denen Kunden wie am vergangenen Samstag vergeblich suchen. Telefonische Rückfragen bei den Händlern, inwiefern sie den Grünen Markt in Wertheim künftig noch beschicken wollen, wären zu empfehlen.