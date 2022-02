Wenn Kröten auf Wanderschaft gehen

Naturschutz: Ehrenamtliche aus Dertingen retten wieder die Amphibien - Großes Zuständigkeitsproblem

Wertheim 23.02.2022 - 16:44 Uhr Kommentieren 3 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Eigenleistungen zwischen den Zuständigkeiten: Ehrenamtliche bauen bei Dertingen den notwendigen Krötenzaun, für den Bund und Land nicht zuständig sein wollen. Foto: Michael Geringhoff

Es gibt sie aber dennoch, und sie bewegen sich nahe der Autobahnunterführung zwischen Dertingen und Kembach jetzt im Niemandsland zwischen den Sphären der ehemaligen Autobahndirektion Nordbayern, des Kreis-Straßenbauamts und dabei gefühlt auch auf dem Gebiet der Stadt Wertheim - wenngleich die eigentlich noch am wenigsten mit der Sache zu tun hat.

Die »Sache«, das ist in diesem Fall ein Krötenzaun, grün, eine gute Elle hoch, ein paar 100 Meter lang, und irgendjemand müsste ihn halt aufstellen - nur wer? Am Ende sind es immer wieder die »Kleinen«, die was machen und die was anstoßen, weil: Irgendjemand muss es ja tun. Zu nennen wäre hier einmal die Dertingerin Natascha Häfner. Die 54-Jährige betreut schon seit 2013 den Krötenzaun am Regenüberlaufbecken nahe dem östlichen Dertinger Ortsausgang. Dort geht seither alles seinen routinierten Gang.

Zweimal täglich Sammelaktion

Zu den Wochen der Krötenwanderung, wenn es so wie jetzt langsam beginnt, wärmer zu werden, wird der Zaun aufgerichtet. Häfner ist zweimal täglich zur Stelle, sammelt die Kröten und tut, was zu tun ist. Einen knappen Kilometer weiter die Straße hinauf, nah an der Autobahnunterführung, wäre das auch notwendig.

Dort am Rückhaltebecken, direkt unterhalb der Autobahn, ist allerdings alles etwas schwieriger. Das RHB, so nennt der Straßenbauerjargon den im Zuge des Autobahnausbaus künstlich angelegten Tümpel, ist diversen Amphibien zur Heimat geworden. Das ist schon im Jahr 2004, anlässlich erster Planungsschritte, absehbar gewesen dann aber irgendwie vergessen worden.

Planerische Routine?

Planerische Routine wäre es gewesen, gleich einen Krötentunnel unter der Kreisstraße mit vorzusehen und den Kröten einen sicheren Weg zwischen Tümpel und Aalbachtal zu ebnen. »Es ist ein innerer Drang der Kröten, in ihr Geburtshabitat zurückzukehren«, erklärt Alexandra Thielen aus der Umweltabteilung des Wertheimer Bauamts dazu. Vor nunmehr drei Jahren war Natascha Häfner bei den Umweltschützern der Stadt Wertheim vorstellig geworden und hatte auf das »Wanderungsproblem« und die vielen überfahrenen Amphibien aufmerksam gemacht.

Die kommunalen Umweltschützer haben die Sache in die Hand genommen, mussten aber schnell feststellen, dass ihre Zuständigkeiten endlich sind, da die Krötenwanderung zwischen dem Territorium des Bunds und dem des Kreises stattfindet.

Es wurde viel telefoniert, mit Peter Reichelt, dem Umweltbeauftragten der ehemaligen Autobahndirektion Nordbayern, die heute Autobahn GmbH ist, mit Franz Pichler, dem Umweltbeauftragten des Landkreises, und natürlich der Straßenmeisterei des Kreises, die naheliegend erster Ansprechpartner für die Aufstellung des Zauns wäre. Keine der drei Parteien bestreitet die drängende Notwendigkeit des Krötenzauns, nur, ja, nur...

Und wieder ist Krötensaison. Vergangenen Mittwoch nun gab es eine personalstarke Ortsbegehung aller Beteiligten. Noch einmal wurden die Interessen und Zuständigkeiten abgeglichen, und eine gewisse Unvereinbarkeit blieb bestehen.

Wanderung auf Kreisgebiet

Die Wanderung findet zumeist auf dem Territorium des Kreises statt, dort müsste auch der Krötenzaun aufgestellt werden. Wie man hört, zieht der Kreis aber nicht so recht, denn Verursacher des »Krötenproblems« ist die Autobahn-Direktion. Auf ihrem Gelände liegt der Tümpel, sie hatte den Krötentunnel damals nicht gebaut.

Der Vertreter der Bundesautobahn räumte das Versäumnis bei der Planfeststellung auch unumwunden ein. Leider allerdings können seine Leute, offenbar aus versicherungstechnischen Gründen, nicht auf Kreisgebiet agieren. Der Kreis hätte, wie man hört, wohl auch eine Krötenzaun-Reserve auf Lager gehabt, rückt die aber nicht raus. Auch bei der Bundes-Autobahn GmbH scheint das Material knapp. Inwieweit man das jetzt hier überhaupt so weitersagen darf, ohne dass jemand in Schwierigkeiten kommt, ist unklar, aber der Naturschutzbeauftragte der Autobahn GmbH hat jetzt offenbar von einer anderen Baustelle an der A 71 Krötenzaun abgezweigt. Seine Männer haben den Zaun zum Wochenende auf dem Kreisterritorium, nahe des Tümpels bei Dertingen, abgelegt, und jetzt sind es eben wieder die »kleinen Leute«, die am Zug sind.

Am Dienstag aufgestellt

Natascha Häfner, unterstützt von einigen Dertingern und auch von Alexandra Thielen aus dem Wertheimer Umweltamt, haben den Zaun nun am Dienstag aufgestellt - all das in Absprache mit einem anwesenden Mitarbeiter des Kreisbauamts.

Häfner wird den Zaun, solange es notwendig ist, zusammen mit Rainer Strauß, einem weiteren Dertinger, betreuen und zweimal täglich die Kröten einsammeln und sie in den ortsnahen Tümpel - den Häfner ja schon seit bald zehn Jahren betreut - umsetzen. Den irgendwie informell vom Bund beschafften Zaun werden sie am Ende der Saison dann wieder abbauen und den Tümpel auf dem Bundesgelände unterhalb der Autobahn damit einzäunen.

Ziel der Umweltschützer ist es, die Kröten so zu verbrämen, damit die Krötenwanderung an dieser Stelle dann vielleicht in vier oder fünf Jahren ihr natürliches Ende findet.

Damit wären dann auch Bund und Kreis irgendwie aus dem Schneider - und die Kröten sowieso. Jetzt braucht es offenbar nur noch eine tragfähige Zaun-Lösung für die paar Jahre bis dahin, und dann flutscht es ja auch schon. MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Krötenwanderung

»Im Flachland bleibt es auf absehbare Zeit weitgehend frostfrei. Vor allem in den Flusstälern des Westens und Südwestens sind vermehrt Braunfrösche und Molche sowie vereinzelte Erdkröten zu erwarten«. So liest sich der aktuelle Krötenbericht des Naturschutzbunds, der festhält, dass sich die Amphibien wegen des milden Winters schon jetzt auf den Weg machen. Gegen Mitte März wird der Höhepunkt der Wanderung erwartet.

Die Naturschützer suchen derzeit wieder Leute, die mit anpacken und sie erinnern die Autofahrer daran, besonders aufmerksam zu sein, die Verkehrszeichen in den Wanderungsgebieten zu beachten und langsam zu fahren. Letzteres nicht nur, um die Amphibien zu schützen, sondern auch um die aktiven Umweltschützer nicht zu gefährden, die meist erst bei Einbruch der Dunkelheit unterwegs sind. (Ge)