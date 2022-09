Wenn Gas und Wasser unterm Mainbett strömen

Baubeginn: Zwischen Wertheim und Kreuzwertheim werden Leitungen verlegt - Erster Bauabschnitt verschlingt rund 2,2 Millionen Euro

Wertheim 07.09.2022 - 15:02 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Stefan Wolf von den Stadtwerken (links) und Kai Heißner vom Ingenieurbüro Baurconsult besprechen sich. Schwere Bohrmaschinen werden benötigt, um Versorgungsleitungen unter dem Main und der Landesstraße 2310 zu verlegen. Fotos: Gunter Fritsch Etwas unterhalb der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe am Parkplatz Hofgartenschlösschen werden Rohre von Wertheim nach Kreuzwertheim unter der Mainsohle verlegt. Sie werden Wasser- und Gasleitungen aufnehmen.

Das rund 2,2 Millionen Euro teure Projekt, das die Städte Wertheim und Kreuzwertheim mittels Rohren unter dem Main verbinden wird, soll vor allem dafür sorgen, dass beide Kommunen auch in lang anhaltenden Trockenzeiten weiter mit Trinkwasser versorgt werden können. Zugleich werden die Rohre unter dem Main auch Gasleitungen aufnehmen, die heute noch zur Versorgung der bayerischen Marktgemeinde durch die alte Mainbrücke verlaufen.

Mit dem Abriss der Brücke wird derzeit ab 2024 kalkuliert, wie aus dem Verwaltungsabkommen hervorgeht, das die beiden Kommunen unterzeichnet haben. Bei einer Bauzeit von zwei Jahren könnte die neue Bogenspannbrücke dann voraussichtlich ab 2027 für den Verkehr freigegeben werden. Die vom Staatlichen Bauamt Würzburg vorangetriebenen Planungen sehen für die 200 Meter lange Mainquerung derzeit Kosten von 13,2 Millionen Euro vor.

Mit dem Abriss der Brücke und dem anschließenden Neubau sei die Verlegung der Gasleitungen durch das Bauwerk nicht mehr möglich, erläuterte Stefan Wolf, Abteilungsleiter Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung von den Stadtwerken Wertheim. Das sei ein Grund, warum man nun die Leitungen unter dem Main auf die bayerische Seite verlegen müsse, erläuterte er die Zusammenhänge.

Wasserstofftaugliche Rohre

Auf Kreuzwertheimer Seite werden die Gasleitungen dann auch in der Bahnhofstraße verlegt, kündigte er an. Zugleich werden bei der Unterquerung ausschließlich Gasrohre verlegt, die zu »100 Prozent wasserstofftauglich« seien, um so auf zukünftige Entwicklungen auf dem Energiemarkt vorbereitet zu sein, erläuterte Wolf die moderne Rohrtechnik, die bei Neubauprojekten im Stadtgebiet inzwischen standardmäßig verlegt werde.

Zentrales Anliegen des Millionenprojekts ist es aber, die Trinkwasserversorgung in der Region Wertheim auf baden-württembergischer und auf bayerischer Seite langfristig zu sichern. Weil auch die Stadt Freudenberg von den Wertheimer Aalbachtalquellen mit Trinkwasser versorgt wird, profitieren auch ihre Bürger von dem zwei Bauabschnitte umfassenden Projekt.

Gas und Wasser fließen

In einem ersten Schritt wird jetzt der Main auf der Höhe der Anlegestelle für Kreuzfahrtschiffe am Parkplatz Hofgartenschlösschen mit Wasser- und Gasleitungen unterquert. Wie Kai Heißner vom planenden Ingenieurbüro Baur-Consult am Mittwoch erläuterte, braucht es dazu zwei Bohrungen in einer Tiefe von 5,80 Metern unter dem Flussbett. Verlegt werden neben einem sogenannten Schutzrohr auch Gasleitungen und eine Wasserleitung in einem zweiten Rohr auf einer Länge von 182 Metern von der einen Seite des Flusses auf die andere.

Vom Wasserversorgungsprojekt sollen im Falle einer Wassernotlage beide Seiten profitieren. Wie Stefan Wolf erläuterte, könne das Wasser sowohl von Kreuzwertheim nach Wertheim als auch von der bayerischen Seite nach Baden-Württemberg gepumpt werden. Er stellte klar, dass es sich bei diesem ersten Ausbauschritt keinesfalls um eine stetige Versorgung Wertheims mit Kreuzwertheimer Trinkwasser handele. Vielmehr gehe es darum, etwa beim Ausfall von Brunnen im Aalbachtal die Trinkwasserversorgung von Wertheim und Freudenberge sicherzustellen. Lediglich in einem solchen Notfall werde Wasser von Kreuzwertheim nach Wertheim fließen, erläuterte er die Hintergründe.

Die Trinkwasserleitung wird schließlich auf Wertheimer Seite unter der Landesstraße 2310 hindurch die Eichelsteige hinauf und in den Hochbehälter Steigerholz zwischen Dertingen und Kembach gepumpt, über dessen Behälterfallleitung der Großteil des Wertheimer Versorgungsgebietes mit Wasser versorgt wird. In einem zweiten Bauabschnitt, der voraussichtlich im kommenden Jahr beginnen soll, ist der Anschluss Wertheims an die Fernwasserversorgung Mittelmain bei Neubrunn im Landkreis Würzburg geplant. Vom Hochbehälter Neubrunn soll eine Wasserleitung ebenfalls zum Hochbehälter Steigerholz gelegt werden. Durch das natürliche Gefälle sei ein Wasserfluss zwischen diesen beiden Behältern ohne technische Hilfsmittel möglich, so eine Studie des Ingenieurbüros Baur-Consult.

Pumpwerk erforderlich

Die Fernwasserversorgung Mittelmain kann Wertheim und Freudenberg im Notfall mit bis zu 27 Litern Trinkwasser pro Sekunde versorgen. Im Gegenzug können die Stadtwerke an den Zweckverband in Notfällen bis zu 20 Liter sekündlich liefern. Dafür ist allerdings zusätzlich noch der Bau eines Pumpwerks notwendig, der fürs kommende Jahr geplant ist.

Von Kreuzwertheim nach Wertheim können im Notfall bis zu acht Liter Trinkwasser fließen, bezifferte Stefan Wolf die Menge. Er nannte Kosten für den ersten Bauabschnitt mit der Verlegung der Rohre unter dem Main von insgesamt rund 2,2 Millionen Euro. Davon übernehmen die Stadtwerke Wertheim einen Anteil von rund 1,89 Millionen Euro. Abzüglich einer Förderung durch das Land Baden-Württemberg von 624.000 Euro seien rund 1,2 Millionen Euro im Haushalt der Stadtwerke für den Ausbau veranschlagt. Die Stadt Freudenberg muss Kosten von rund 268.000 Euro übernehmen, erhält allerdings eine Förderung von rund 174.400 Euro, die davon abzuziehen sind.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Trinkwasser aus dem Aalbachtal Das Trinkwasser für die Kommunen Wertheim und Freudenberg kommt derzeit vor allem aus dem Wasserwerk im Aalbachtal bei Dertingen. Die dort befindlichen Brunnen Aalbachtal eins bis fünf und der Brunnen Dertingen fördern ihr Rohwasser aus dem dort befindlichen Grundwasserspeicher. Im Wasserwerk Aalbachtal wird das Rohwasser aufbereitet und vor allem mit der Umkehrosmose von zu viel Kalk befreit. Dann fließt es über das Pumpwerk Dertingen aus dem Tal in den Hochbehälter Steigerholz, über dessen Fallleitung der Großteil des Versorgungsnetzes beliefert wird. Sollte es zu einem Ausfall der Aalbachbrunnen kommen - sie sind derzeit noch nicht hochwassersicher, wie Stefan Wolf von den Stadtwerken erläuterte -, dann können zusätzliche Brunnen, wie etwa einer im Stadtteil Eichel, nicht die Trinkwasserversorgung im gesamten Versorgungsgebiet aufrechterhalten. Für solche Notlagen werde deshalb jetzt eine zusätzliche Versorgung über Kreuzwertheim oder die Fernwasserversorgung Mittelmain geschaffen, so Wolf weiter. Trotz anhaltender Trockenheit gebe es in diesem Jahr in den Aalbachtalbrunnen allerdings keine Probleme mit der Höhe des Grundwasserspiegels. Weil es im vergangenen Herbst und Winter überdurchschnittlich stark geregnet habe, habe es eine überdurchschnittlich gute Grundwasserneubildung gegeben. Abzuwarten bleibe jetzt aber, wie sich die Niederschläge im kommenden Herbst und Winter entwickelten. Sollte es weiterhin so trocken bleiben, dann werde sich dies auch in Grundwasserneubildung im Aalbachtal bemerkbar machen. ()