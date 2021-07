Wenn ein versichertes Paket ausgeräubert wird

Lieferdienst: Inhalt aus Karton verschwunden - Post übernimmt nach dem Rechtsstreit mit Karl Englert aus Niklashausen nun alle Kosten

Jetzt strahlt Karl Englert. Einen ganzen Ordner füllt der Schriftverkehr, den er wegen des verschwundenen Paketinhalts erfolgreich geführt hat.

Zu Weihnachten 2020 hatten Englert und seine Frau ihrer Tochter eine Küchenmaschine im Wert von 1400 Euro geschickt. Per DHL wurde der Auftrag erteilt, das Paket (31,5 Kilo) abgeholt und auf den Weg gebracht.

Als es vermeintlich unversehrt in der Nähe von Leipzig einfach vor die Tür der Tochter gestellt wurde, war außer Füllmaterial, einer leeren Kaffeepackung und Plätzchen nichts mehr drin.

Keine üblichen Schritte

Die üblichen Schritte halfen Familie Englert nicht weiter. Der DHL-Kundenservice teilte mit, er sei aufgrund der Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGBs) trotz abgeschlossener Transportversicherung nicht zuständig.

Karl Englert schaltete Polizei und Staatsanwaltschaft ein, legte auf Anraten Widerspruch gegen die Ablehnung ein und setzte eine Frist Ende Februar, bis zu der er den Betrag erstattet haben wollte. Sonst würde er einen Anwalt einschalten.

Karl Englert berichtet, dass das Verfahren nach dem Erscheinen des Beitrags in der Wertheimer Zeitung von der DHL an die Deutsche Post AG übergeben wurde. Doch auch von dort erhielt er zwei Ablehnungen mit Hinweis auf die AGBs.

Die besagen, es dürften keine Originalkartons zum Verschicken benutzt werden, was er aber gemacht hatte. Trotzdem hatte eine DHL-Fahrerin selbst das Paket bei ihm ohne Beanstandung abgeholt und an die nächste Stelle geliefert. Das war für ihn im Nachhinein nicht nachvollziehbar.

»Es hat mich niemand darauf aufmerksam gemacht«, beteuert Englert, und das Paket sei ja auch problemlos abgeholt worden. Karl Englert wollte sich die vier Ablehnungen nicht gefallen lassen. Auch mit Ende 70 ist er ein streitbarer Zeitgenosse, dem es um Gerechtigkeit geht.

Obwohl er keine Rechtsschutzversicherung hat, beauftragte er schließlich eine Anwaltskanzlei, ihm zu seinem Recht zu verhelfen. »Nehmen Sie eine größere, erfahrene Kanzlei«, rät er möglichen Leidensgenossen. »Nur davor haben die Rechtsabteilungen der Konzerne Respekt.« Er prangert an, dass staatliche Aufsichtsbehörden nicht gezielt und rechtzeitig einschreiten.

Diebe und Betrüger am Werk

In seinem Fall seien Diebe und Betrüger am Werk, die Beweislage sei seiner Meinung nach klar und eindeutig gewesen. Er habe per Sendungsverfolgung online eine große zeitliche Lücke bei der Beförderung des Pakets festgestellt. Da könnte etwas Unrechtes passiert sein.

Karl Englert hat mit seinem Widerspruch letztlich Erfolg gehabt und wünscht sich, dass alle Betroffenen seinen Weg gehen und nicht locker lassen. Er hat inzwischen die 1400 Euro mit Zinsen zurückbekommen, die Anwaltskosten werden ebenfalls übernommen.

Die Anerkennung der Kostentragungspflicht durch die Abteilung Schadenmanagement der Deutsche Post DHL Group liegt unserem Medienhaus vor.

»Wir kümmern uns« hat damit einen erfolgreichen Abschluss gefunden.

PETRA FOLGER-SCHWAB