Wenn ein Allgäuer über die Bayern herzieht

Kabarett: Maxi Schafroth und Gitarrist Markus Schalk unterhalten am Sonntagabend auf der Wertheimer Burg

Wertheim 26.07.2022 - 12:21 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Kabarett vom Feinsten: Maxi Schafroth (links) und Markus Schalk haben am Sonntagabend für gute Laune auf der Wertheimer Burg gesorgt. Foto: Petra Folger-Schwab

In ganz Deutschland ist er unterwegs, in Film und Fernsehen zu sehen, als jüngster Fastenprediger war er auf dem Nockherberg beim traditionellen Derblecken.

Die ersten Lacher der fast ausverkauften Vorstellung erzeugte der 37-Jährige bereits beim Gang zur Bühne. Mit Trachtenhut und Lodenkittel kam er oberhalb des Burggrabens am Geländer entlang und die Treppe herunter. Kleidung und Körpersprache erfüllten das Klischee »älterer Herr vom Dorf, aus Bayern, aus dem strukturschwachen Raum Allgäu«.

Der darunter verborgene gut aussehende junge Mann mit markantem Wuschelkopf begrüßte erst mal im Auftrag des Heimatministeriums die Gäste, »aber nur in der ersten Reihe«, per Handschlag »in einem der schönsten sanierten Altbauten des 12. Jahrhunderts«. Da sprang der Funke gleich über.

»Ich seh' es schon an den Gesichtern«, meinte er, »Ihr wollt's dabei sein, bei der Gründung der CSU Wertheim.« Wie viele Bayern denn da seien, wo doch der Main hier die Grenze zu Baden-Württemberg sei, wollte er wissen. Tatsächlich meldete sich eine deutliche Mehrheit der Besucher. Der Mittelgang sei wohl eine Schneise, der Dialekt sei anders, und überhaupt gebe es wohl Unterschiede, stellte er fest. Steiler konnte die Vorlage zum Lech, den es vom Allgäu in Richtung München zu überqueren gelte, nicht sein.

Alles wegbeichten

Auch dort wolle man immer das große Miteinander. Vorneherum sei man als Bayer ja immer nett, aber hinten stoße man das Messer rein. Für die Feststellung: »Wir sind Katholiken, wir können's wegbeichten«, gab es besonders viel Applaus.

Gitarrist Markus Schalk, wie Schafroth von einem Bauernhof im schwäbischen Stephansried stammend, begleitete seinen Freund gekonnt zu Blues-Liedern. »You never come back«, heißt es da für die, die den Lech überqueren. Die Beiden haben's sogar zu Auftritten bis nach Berlin geschafft, »der Söder net«. Und bis nach Wertheim. »Da machen wir nachher noch eine Floßfahrt auf die andere Seite rüber«. Allerdings ging es zuerst nach München.

Die Schickeria-Szene dort beschrieb er trefflich mit Helikopter-Eltern, die ihre Kinder auf 2000 Meter Höhe ins Mutseminar »Loslassen« schicken, mit vier Meter großen Pfeffermühlen, für die man ein SUV bräuchte und den Starnbergern mit ihren schwarzen S-Klassen vor der Oper.

Das Ingwerschaumsüppchen bei Silke und Jörn stand im Kontrast zu Papas Restepfanne, für die alles ganz klein geschnitten wird, auch das Schimmlige. Dann mit der Allgäuer Einbrenn aus Romadour bei 350 Grad Celsius überbacken - die Lacher waren garantiert. Münchner Katzen, die mit Besteck essen und Yoga machen, die Beiläufigkeit beim Eingießen von Rotwein - Wortspiele, Anzüglichkeiten, Frechheiten, Uriges und Versöhnliches sorgten für viel Applaus und Lachsalven.

Über die Schicksalsfrage »To mow or not to mow«, mähen oder nicht mähen, sang der wirklich erstklassige Kabarettist am Schluss und als Zugabe »Kässpätzle will I«. Die Zuschauer durften mitsingen und waren glücklich.

pefs