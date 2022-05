Wenn die Liebe Menschen mit Handycap fesselt

Projekt »Glücksgefühle« bei der Partnersuche

MAIN-TAUBER-KREIS 31.05.2022

Auch Menschen mit gravierenden Handicaps sehnen sich nach Liebe und Zärtlichkeit. Darauf reagiert das Projekt "Glücksgefühle" in der Main-Tauber-Region. Foto: Pat Christ Mitarbeitende der Johannes-Diakonie wollen Glücksgefühle wecken (von links): Christoph Mahler, Inga Zeus, Mélina Fries und Anna-Lena Brune. Foto: Johannes-Diakonie

»Wir trafen uns in einer Eisdiele«, erzählt der Bewohner einer stationären Einrichtung in der Main-Tauber-Region. Bei Sven funkte es sofort: »Leider hat sie am 1. Mai Schluss gemacht.«

Schön und spannend

Das ist natürlich traurig. Dennoch bereut es Sven nicht, sich auf die Sache eingelassen zu haben. Erfuhr der kognitiv beeinträchtigte junge Mann dadurch doch zum ersten Mal, wie das ist, Schmetterlinge im Bauch zu haben. Nach der ewig langen Zeit der Einschränkungen aufgrund der Corona-Krise war es überhaupt schön und spannend gewesen, endlich mal wieder was im »echten Leben« zu erleben. Selbst bei »Glücksgefühle« fand bisher das Meiste vor dem Computer statt. So wurde auch der Flirt-Kurs, an dem Sven vor zwei Wochen teilnahm, noch einmal digital organisiert.

Der Wunsch und der Wille von Menschen mit Handicap nach Liebe, Partnerschaft und Sexualität wurde lange ignoriert. Doch natürlich sehnen sich auch Männer und Frauen, die geistig beeinträchtigt sind oder eine schwere körperliche Behinderung haben, nach Zärtlichkeit. Das, was sie sich so sehnlich wünschen, zu erreichen, ist gar nicht leicht. Die Erfüllung scheitert meist an ganz praktischen Dingen, schildert Anna-Lena Brune von den Offenen Hilfen Wertheim der Johannes-Diakonie. Sven zum Beispiel kann nicht einfach in den nächsten Bus springen und zur Disco düsen. Aufgrund seiner Behinderung benötigt er in vielen Lebensbereichen Assistenz.

Idee 2020 geboren

»Glücksgefühle« reagiert auf den vorhandenen Bedarf. Geboren wurde die Idee Anfang 2020. Seit einem Jahr werden Teilnehmer aufgenommen. Rund 20 Männer und Frauen mit ganz unterschiedlichen Handicaps im Alter zwischen 19 und 60 Jahren sind aktuell registriert. Mit jedem Einzelnen wird vor der Aufnahme ein Gespräch geführt. Außerdem muss ein Führungszeugnis vorgelegt werden. Mit Vermittlungsbörsen ist es schließlich so eine Sache. Nicht jeder, der hieran teilnimmt, hat redliche Absichten. Immer wieder wird das falsche Spiel von Menschen entlarvt, die sich auf solchen Börsen tummeln, weil sie angeblich einen Partner suchen. Letztlich aber anderes im Sinn haben.

Viele Teilnehmer an »Glücksgefühle« hatten noch nie einen festen Freund oder eine feste Freundin gehabt. So war das auch bei Sven. Umso trauriger ist es, dass die Beziehung nur wenige Monate gehalten hat: »Dabei hätten wir super zusammengepasst, finde ich.« Zum Glück war Sven mit seinem Liebeskummer nicht alleine. Das Engagement der Projektmitarbeiter endet nämlich ausdrücklich nicht dann, wenn sich ein Paar gefunden hat. Die Begleitung geht, so das gewünscht wird, weiter. So wurde auch mit Sven darüber gesprochen, wie man mit dem Scheitern einer Beziehung umgehen kann. Erzwingen, so Projektmitarbeiterin Mélina Fries, könne man in Sachen »Liebe« nun mal nichts.

Außenstehende wundern sich mitunter, warum es ein Partnervermittlungsprojekt für Menschen braucht, die in einer Wohneinrichtung leben. Sind diese doch ständig von anderen Leuten umgeben. Der nächste potenzielle Partner ist sozusagen nicht einmal eine Gehminute entfernt. Doch meist funkt es eben nicht zwischen Menschen, die sich den ganzen Tag sehen. Letztlich ist es auch nicht einmal so günstig, zeigt die eigene Erfahrung, wenn man sich in jemanden verliebt, der denselben Arbeitsplatz hat. Oder im selben Haus wohnt. Ist dann Schluss, kann man sich überhaupt nicht mehr aus dem Weg gehen. Was oft für Konflikte sorgt.

Sven war hoch beglückt, als er im Januar eine Frau kennenlernte, die ihm bis dato völlig unbekannt war. An dem Beziehungsaus hat er nach wie vor zu knabbern. Wobei er sich entschlossen hat, um die Frau zu kämpfen. »Ich habe ihr vor ein paar Tagen einen Brief geschrieben«, erzählt der junge Mann. Darin hat er noch einmal dargelegt, wie gut er sich eine Beziehung vorstellen könnte. Auch wenn die Frau viel jünger ist als er. Aber der Charakter passt: »Und der Charakter, das ist für mich das Wichtigste.«

Noch einmal persönlich mit der Frau sprechen zu können, das wäre für Sven klasse. Die Art und Weise, wie die Beziehung auseinanderging, fand er gar nicht gut: »Sie schrieb mir früh am Morgen eine WhatsApp, dass sie Schluss machen möchte.« Das hatte Sven sehr aufgewühlt. Wahrscheinlich deshalb hatte er am Nachmittag dieses Tages einen kleinen Fahrradunfall.

Jahrhundertealte Fragen

Was Liebe ist, wie man Liebe gewinnen und wie man sie halten kann - das sind jahrhundertalte Fragen. Die unverändert spannend bleiben. Bei »Glücksgefühle« tauschen sich Menschen mit einem Handicap über diese Fragen aus. Gegenseitig geben sie sich Tipps, wie man einen Kontakt anbahnen kann. Oder was man tun kann, wenn man Liebeskummer hat. In Zukunft soll dies endlich auch vermehrt analog geschehen. »Wir planen für Juli oder August einen Grillnachmittag in Bad Mergentheim«, verrät Anna-Lena Brune. Außerdem soll es irgendwann demnächst eine Tanzveranstaltung geben. Ist Tanzen doch super dafür geeignet, einem anderen Menschen nahe zu kommen.

PAT CHRIST

Stichwort: "Glücksgefühle" Die Kontaktbörse "Glücksgefühle" berücksichtig die speziellen Bedürfnisse von Menschen mit einer Behinderung. Über das Projekt erhalten Männer und Frauen mit Handicap aus der Main-Tauber-Region die Chance, neue Leute kennen zu lernen und Beziehungen anzubahnen. Das Projekt wird fünf Jahre lang von der Aktion Mensch unterstützt. Das Team ist unter www.glücksgefühle-main-tauber.de zu erreichen. (pat)