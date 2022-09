In Wertheim dürfen Sportgelände jetzt wie Firmen heißen

Sponsoring

Wertheim 13.09.2022 - 16:07 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die Nassiger Vereine waren 2022 sehr aktiv. Unter anderem wurde es sportlich wie beim Bühnenbau Wertheim Cup 2022 des SV Nassig. Bildunterschrift 2022-09-07 --> Die Nassiger Vereine waren in diesem Jahr sehr aktiv. Unter anderem wurde es sportlich wie beim Bühnenbau Wertheim Cup 2022 des SV Nassig. Foto: Birger-Daniel Grein

Der Finanzausschuss des Wertheimer Gemeinderats stimmte der Übertragung der Namensrechte an den jeweiligen Verein jetzt unter Auflagen zu. Der Gemeinderat muss auch noch sein Okay geben.

Das bekannteste Beispiel eines Firmen-Sponsorings dürfte die Allianz-Arena in München sein. Bevor der FC Bayern München 2005 in das völlig neu erbaute Stadion im Münchner Stadtteil Fröttmaning umzog, spielten die Fußballer des deutschen Rekordmeisters noch im altehrwürdigen Olympia-Stadion. Einen Namenssponsor für das Olympia-Stadion gab es nicht.

Präzedenzfall

Bei dem Antrag handele es sich um einen Präzedenzfall in Wertheim, erläuterte Referatsleiter Helmut Wießner, weshalb man mit einer Entscheidung jetzt auch in den Ausschuss und den Gemeinderat komme. Bis jetzt orientiert sich die Bezeichnung der Sportplätze in Wertheim in der Regel an der Örtlichkeit in Verbindung mit dem jeweiligen Namen des Vereins, der dort vor allem seine Fußballspiele austrägt, heißt es in der Vorlage der Verwaltung zu dem Antrag des Sportvereins Nassig. Die Rechtslage stellt sich bislang so dar, erläuterte Wießner die Zusammenhänge: Die Stadt stellt Wertheimer Sportvereinen kostenlos Sportplatzflächen für den Sport- und Spielbetrieb zur Verfügung, Verträge regeln die Dauer der Nutzung (in der Regel zehn Jahre) oder die Unterhaltspflichten. Grundsätzlich gibt die Verwaltung zu bedenken, dass eine Namensgebung dazu führen könne, dass der Namen »ein Eigenleben« bekomme und »nicht mehr spurlos« zu tilgen sei. Es gebe Fälle, in denen sich der »inoffizielle Namen gegen den amtlichen Namen« behaupte, heißt es in der Vorlage weiter.

Auf Sponsoring angewiesen

Trotz dieser grundsätzlichen Bedenken seien »kleine und lokale Sportvereine« zunehmend auf Einnahmen aus unterschiedlichen Quellen »zwingend angewiesen«, um ihren Fortbestand zu sichern, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Einer Aussage, der Stefan Kempf (Bürgerliste) nur beipflichten konnte. Der Verwaltung sei deshalb »sehr daran gelegen«, so heißt es in der Vorlage, »dem innovativen und zeitgemäßen Handeln der Vereinsverantwortlichen (?) größtmögliche Freiheit einzuräumen.«

Der Ausschuss für Finanzen und Verwaltung legte für das Sponsoring von Sportflächen unter anderem folgende Rahmenbedingungen fest: So müssen Ortschaftsrat, Stadtteilbeirat und Stadt Wertheim dem jeweiligen Namen zustimmen. Das Recht einen Sponsorennamen auf eine Sportplatzfläche zu übertragen, wird zunächst nur für fünf Jahre erteilt, kann aber um weitere fünf Jahre verlängert werden. Bei dem neuen Namen handelt es sich um keine amtliche Bezeichnung, die Stadt Wertheim übernimmt deshalb den Namen auch nicht in ihren Veröffentlichungen. Der Verein darf die Beschilderung des Geländes mit der neuen Bezeichnung versehen.

GUNTER FRITSCH