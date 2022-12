Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wenn aus offizieller Patenschaft enge Freundschaft wird

Tender Main: Zwei Mitglieder der Schiffsbesatzung helfen bei der Sanierung der Scheune ihrer Gasteltern Sonja und Mario Flicker in Sonderriet

Wertheim 13.12.2022 - 14:05 Uhr 2 Min.

Aus einer offiziellen Patenschaft wird private Freundschaft: Die beiden Mitglieder der Besatzung des Tender Main Sönke Kablau (links) und Florian Borowski (rechts) helfen ihrem "Gastpapa" Mario Flicker bei der Sanierung seiner Scheune in Sonderriet.

Sie pflegen eine enge freundschaftliche Beziehung, unter anderem zu Sönke Kablau und Florian Borowski von der Tenderbesatzung. Sie waren schon mehrfach Gäste bei den Flickers.

Beide Soldaten haben sich extra zusätzlichen Urlaub genommen, um dem Ehepaar seit Mittwoch voriger Woche bei der Sanierung ihrer Scheune zu helfen. Während des Wertheimaufenthalts wohnen beide bei ihnen. Das Paar ist seit mehr als 15 Jahren Gasteltern für verschiedene Mitglieder der Tenderbesatzung. Sonja Flicker ist die Tochter von Kurt Shuon. »Meine Eltern sind seit 50 Jahren Gasteltern für die Partnerstädte und den Tender«, sagt sie. Gastfreundschaft sei in ihrer Familie großgeschrieben worden. »Die Gastfreundschaft wurde mir in die Wiege gelegt«, ergänzt sie. Das Ehepaar Flicker ist sich einig, die Patenschaft ist für sie eine Freundschaft. Sie nehmen jedes Mal Besatzungsmitglieder auf, auch mehrfach im Jahr. Außerdem nehmen sie an den offiziellen Gegenbesuchen der Stadt auf dem Tender teil.

Regelmäßiger Kontakt

Beide Marinesoldaten pflegen regelmäßigen Kontakt zur Familie, auch zwischen den Besuchen. »Wir telefonieren alle zwei Wochen oder schreiben uns über WhatsApp«, sagt Kablau. Sonja und Mario seien für sie wie Mama und Papa, betonen Kablau und Borowski übereinstimmend. So nenne man sie auch. Kablau fügt hinzu: »Ich berichte ihnen auch private Sachen, die man nicht jedem erzählt.« Für ihn sei Mario ein wirklicher Vaterersatz im freundschaftlichen Sinne. »Mein Vater starb schon, als ich 18 Jahre alt war.« Beide Tendermitglieder beschreiben die Flickers als herzensoffene Menschen. Sie würden die Gäste mit offenen Armen empfangen.

Man fühle sich wie zu Hause. Auch das Ehepaar ist von der lieben Art der Gäste begeistert. Diese würden auch wie selbstverständlich im Haushalt mithelfen, so Sonja Flicker

Besonderer Geburtstagsgruß

Mario Flicker schwärmt von einem besonderen Geburtstagsgruß der gesamten Tenderbesatzung. »Sie haben mir ein Video aus dem Einsatz im norwegischen Fjord gesendet und für mich gemeinsam ein Ständchen gesungen«, erzählt er.

Das Paar hatte im Rahmen seines privaten diesjährigen Sommerurlaubs Kablau und dessen Frau und seine drei Kinder zwischen 3 und 14 Jahren zu Hause in Sörup bei Flensburg besucht. »Meine Familie hat sie gleich ins Herz geschlossen«, so Kablau.

Beim Besuch von Kablau auf dem Wertheimer Altstadtfest hatten die Flickers ihm berichtet, dass in der Scheune unter anderem der Balken der Schwelle ausgetauscht werden müsse. »Er hat sofort seine Hilfe zugesagt«, freut sich Mario Flicker.

Arbeiten unter Anleitung

Auch für Borowski war klar, er hilft mit. Unter Anleitung eines Zimmermanns gingen die beiden Tenderjungs und Mario Flicker die Arbeiten an. Gemeinsam werde man bis zur Abreise am Mittwoch fertig, war er am Montagnachmittag überzeugt.

Das Ehepaar ist für die Unterstützung seiner »Gastkinder« sehr dankbar.

Im Frühjahr soll es wieder einen privaten Gegenbesuch bei den Gastkindern geben, berichten die Sonderrieter. Wenn der Tender ausläuft, sind die Gasteltern in Gedanken bei der Besatzung.

Man fiebere mit und freue sich über Nachrichten, so Mario Flicker. »Sind sie in Krisengebieten im Einsatz, machen wir uns auch Gedanken«, meint er.

