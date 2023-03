Wenn aus Mäc Härder Mäc Härdsie wird

Kabarett: Insgesamt fast ein fränkischer Abend in Wertheim

Wertheim 07.03.2023

Mäc Härder jongliert mit Bällen in den Farben der Ampelregierung. Foto: Elita Schrenker

Mit seinen Einlagen, in denen er einen Achterpack Toilettenrollen auf der Nase platziert oder bunte Bälle in den Farben unserer Regierungsampel durch die Luft wirbelt, ergänzt er seine Kommentare, die sehr oft seine Heimat Franken betreffen. Und so wird aus seinem Programm »Ihr könnt mich alle gern haben« fast ein fränkischer Abend. »In Franken ist Schweigen noch immer der meistgesprochene Dialekt«, sagt er.

Immer ein Problem

Das Publikum ließ sich im Verlauf des Abends bereitwillig auf seine Späße ein. Sein Motto: »Für jede Lösung gibt es ein Problem«. Der 82-jährige Zuschauer in der ersten Reihe erhält von ihm das Prädikat »Tiptoptyp«. »Du hast es als einziger von etwa 20.000 Wertheimern, darunter 3000 Senioren über 80, geschafft, heute hierher zu kommen«, lobt er. In seinem Rückblick auf Corona und die vorübergehende Lebensmittelknappheit schildert er sein Treffen mit einem »Hefedealer« in der Metzgereiabteilung eines Supermarkts. »Beim Besuch meiner Bank mit Mundschutz bin ich mir wie ein Bankräuber vorgekommen« und »Am Rückspiegel in den Autos hingen Masken, früher waren es Rosenkränze«. Der Vorteil »Männer haben gelernt, sich die Hände zu waschen«.

Doch »ich bin während all der Zeit Franke durch und durch geblieben. Für uns Franken war es am schwierigsten, Abstand zu halten. Fünf Meter wären uns lieber gewesen«. Als Lehrer übt er mit seinen »Schülern« die neue Gendersprache ein. »Was männlich ist, muss weiblich werden, das »er« am Ende wird durch »sie« ersetzt«. Dabei entstanden kuriose Neuschöpfungen: Aus Michael Neuner wurde »Neunsie«, zu Gabel und Löffel gesellte sich »Messie«.

»Viele Wörter werden ganz verschwinden. Wegen des Klimawandels falle »Winter« bei den vier Jahreszeiten weg. und auch das Wort »Schnee« gebe es bald nicht mehr.

Nach der Pause geht es um die Entsorgung von Flaschen im Supermarkt. Seine Gedankensprünge gleichen der Bewegung der Bälle, mit denen er jongliert. Er erklärt die dreifache und doppelte Verneinung im fränkischen Sprachgebrauch, beschäftigt sich mit der Handynutzung und dem Begriff »gern haben«. Die Situation der Regierungsampel macht er mit farbigen Bällen jonglierend und fabulierend deutlich.

Auch die Rivalität zwischen Franken und Bayern wird angesprochen und immer wieder die Sprache, vor allem die Aussprache von »t« als »d«. Das höchste Lob, das ein Franke aussprechen könne, sei »doch«. Als die Zuschauer eine Zugabe erklatschen, tritt er noch einmal als »Genderlehrer« auf.

es