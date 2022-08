Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Wenn alles im perfekten Fluss ist

Rudergesellschaft Wertheim: Auf dem Wasser und außerhalb eine ganz besondere Gemeinschaft

Wertheim 15.08.2022 - 00:00 Uhr 2 Min.

Der 56-Jährige ist zweiter Vorsitzender der RGW, rudert selbst schon in dritter Generation - wird es folglich wissen. Auf das Plakat, das spürbar neue Mitgliederströme in den Verein gelenkt hat, war der Vorstand in der letzten Hochphase der Coronazeit gekommen. Auch das Vereinsleben der RGW habe unter der Pandemie gelitten, sagt Seipp. Wenngleich: draußen auf dem Wasser sei Corona weit weg, »Sowieso alles ist da ziemlich weit weg. Rudern macht den Kopf frei«, ist Romana Click überzeugt. Die 64-Jährige war vor langer Zeit durch eine Freundin drauf gekommen. »Und vom Biergarten aus sah das Rudern auch ganz leicht aus«, berichtet sie.

Eleganz und Harmonie

Das erste Training habe ihr dann schnell gezeigt, dass Eleganz und fließende Harmonie im Boot sich nicht von allein einstellen. »Ganz ehrlich: Nach dem ersten Training war ich fix und fertig«. Während Click das so erzählt, wird es außerhalb des Bootshauses lebhaft. Eine Gruppe Neulinge macht sich mitsamt ellenlangem Boot auf den Weg an den Main. Die übliche Trainingsstrecke von zehn Kilometern liegt vor ihnen. Nach acht Trainingseinheiten der Grundausbildung stehen die »Kadetten« zwar noch ganz am Anfang, können aber schon mitreden.

Almuth Böhm ist 60 und erkennbar wild drauf, wieder aufs Wasser zu kommen. »Ich hatte mir das Rudern und die damit verbundenen Bewegungsabläufe anfangs nicht so komplex vorgestellt«, blickt sie zurück. Da sei schon einiges zu beachten, aber am Ende der Trainingsstunde sieben, da habe sie das erste Mal etwas von dem Gefühl gespürt. Allein das schon, sei es wert.

Perfekter Ausgleich

Romana Click kennt dieses besondere Gefühl, das den Kopf frei macht: »Wenn das Boot gut im Wasser läuft, die Ruderer im Einklang sind, Rhythmus und Harmonie haben?«, wenn alles im perfekten Fluss sei, der Körper von den Zehen bis in die Fingerspitzen arbeite und das Boot vorantreibe, dann werde der Kopf leer, und man lasse alles hinter sich. Rudern sei der perfekte Ausgleich für alles und gesund sowieso. Nur dass das klar sei, so ein superschmales und kippeliges Rennboot, das wäre nichts für sie, sagt Click.

Zwischen Eichel und Bestenheid

Man müsse kein Hochleistungssportler werden, um das Rudern so richtig genießen zu können. Das Drumherum mache es auch aus, sagt der zweite Vorsitzende. Auch außerhalb des Wassers erlebten die Ruderer Gemeinschaft, und das »Revier« tue den Rest. Das Revier, das ist die Stammstrecke der RGW zwischen der Schleuse Eichel und Bestenheid und sicher noch 100 Kilometer weiter mainauf- und mainabwärts. Der Main und die Landschaft, die man hier in der Region vom Wasser aus erlebe, seien unschlagbar schön, da könne kaum etwas mithalten, sagt Seipp.

Dafür, dass Körper und Boot von allein laufen und man überhaupt Ressourcen frei hat, die Landschaft zu genießen, dafür braucht es allerdings Übung.

Bis dahin sind da noch die anderen Dinge, die der begeisterte Allgemeinsportler - aber Ruderanfänger - Gerold Grein (64) aus Mondfeld nennt: »In den Gleichklang kommen, auf den anderen achten, nicht nur auf sich selbst, sich in die Mannschaft einordnen und lernen, dass man nur zusammen gut sein kann«. Rudern sei Mannschaftssport, dabei aber etwas durchaus Besonderes, sagt Grein.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund: Rudergesellschaft Wertheim

Die Rudergesellschaft Wertheim (RGW) ist einer der durchaus älteren Wertheimer Vereine, es gibt die RGW bereits seit 1902. Aktuell hat der Klub rund 150 Mitglieder, jedoch nicht alle gehen regelmäßig aufs Wasser. Alle der rund 30 vereinseigenen Boote haben Namen, die Rennboote (Skiffs) tragen Namen wie Möwe, Pfeil oder Sturmvogel. Es gibt mehrere Einer und Zweier, auch einen Renn-Vierer. Der Verein hat spezielle Trainingsboote und ein knappes Dutzend »Gigs« für zwei bis vier Ruderer. Die Gigs sind die etwas weniger wettkampforientierten Boote, dürfen auch schon mal Melusine oder Alte Treue heißen. Trainiert wird dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr. Interessenten sei gesagt, dass es derzeit eine kleine Warteliste gibt. (Ge)