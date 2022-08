Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weniger Geld in der Lohntüte

Gehälter: Minus im ersten Corona-Jahr 2020

Main-Tauber-Kreis 22.08.2022 - 18:18 Uhr < 1 Min.

In diesen Sektoren habe vor allem die Kurzarbeit zu Verdienstausfällen geführt, heißt es zur Begründung. In Land- und Stadtkreisen mit einem hohen Anteil an Dienstleistungsbetrieben seien die Verdienstausfälle dagegen geringer ausgefallen.

Für den Main-Tauber-Kreis zeigen die Zahlen: Mit einem Minus von 0,9 Prozent je Arbeitnehmer bei Löhnen und Gehältern fiel das Minus im Jahr 2020 vergleichsweise gering aus, auch weil im Landkreis mit einem Anteil von 54 Prozent die Dienstleistungsbranche dominiert. Im Landesdurchschnitt sanken Bruttolöhne und -gehälter von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern dagegen um 1,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Allerdings ist dabei zu berücksichtigen, dass im Landkreis Main-Tauber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer lediglich ein durchschnittliches Bruttogehalt von 34.532 Euro erhalten. Im Landesdurchschnitt sind es 39.327 Euro. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind es mit 32.485 Euro noch einmal weinger, in Böblingen mit durchschnittlich 50.244 Euro deutlich mehr.