Weniger Flüchtlinge aus der Ukraine

Zahlen der Stadt Wertheim

Wertheim 24.06.2022 - 13:22 Uhr < 1 Min.

Bis Anfang April waren rund 150 Menschen in Wertheim angekommen. Seitdem haben weitere 130 in der Main-Tauber-Stadt Schutz und Sicherheit gefunden. »Die Zahlen bewegen sich auf stabilem Niveau«, fasste der Leiter des Arbeitsstabs Ukraine, Jürgen Graner, zusammen. Die Unterbringung der jetzt 280 Geflüchteten in Wohnungen sei nahezu geräuschlos gelungen. »Das haben wir der großen Aufnahmebereitschaft der Wertheimer zu verdanken«, so Graner. Die Wohnungen, die der Stadt zur Verfügung gestellt wurden, sind weitgehend belegt. Viele Geflüchtete hätten auch auf dem privaten Wohnungsmarkt Vermieter gefunden. 64 Jungen und Mädchen gehen inzwischen in Wertheim zur Schule, 29 besuchen die Grundschule, 35 eine weiterführende Schule. Zum 1. Juni haben auch die Kindertagesstätten in Wertheim ihre Türen für ukrainische Kinder geöffnet, so die Mitteilung.

Eltern können seitdem den Betreuungsbedarf für ihre Kinder über die Plattform »Platz da!?« anmelden. Neun Kinder wurden hier inzwischen angemeldet, sechs von ihnen besuchen bereits einen Kindergarten.

Viele Fragen der Geflüchteten - ob im Kontakt mit dem Integrationsmanagement der Stadt oder beim Montagstreff im Familienzentrum - drehen sich um den sogenannten Rechtskreiswechsel: Geflüchtete aus der Ukraine wurden zunächst nach dem Asylbewerberleistungsgesetz behandelt. Seit 1. Juni ist das Jobcenter für die zuständig.

