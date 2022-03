Wenig Interesse an Betriebsratsarbeit im Main-Tauber-Kreis

Gewerkschaft: Besonders bei Angestellten finden sich kaum Kandidaten - Tarifrunde startet

50 Betriebe mit rund 7600 Beschäftigten im Einzugsgebiet der Industriegewerkschaft (IG) Metall Tauberbischofsheim haben Betriebsräte, die derzeit neu gewählt werden, fasste Harald Gans, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Tauberbischofsheim, jetzt bei einer Pressekonferenz zusammen. Ein Problem bei den Betriebsratswahlen sei vor allem, dass immer weniger Menschen bereit seien, für das Ehrenamt eines Betriebsrates zur Verfügung zu stehen.

Besonders unter den Angestellten tun sich nach den Beobachtungen von Harald Gans viele Beschäftigte schwer, für den Betriebsrat zu kandidieren. Als einen Grund für diese Zurückhaltung, hat er das gerade in den Angestelltenetagen weit verbreitete »Einzelkämpfertum« ausgemacht. Viele Angestellte seien der Auffassung, dass sie ihr berufliches Fortkommen auch ohne die Unterstützung eines Betriebsrats gestalten können, hat Harald Gans beobachtet. Weil es auch immer mehr Angestellte in den Firmen gebe, gestalte sich die Suche nach Kandidaten zunehmend schwieriger. Zudem sei die in vielen Firmen »herrschende Leistungsverdichtung« ein weiterer Grund, warum die Kandidatensuche so schwierig geworden sei. Oft fehle den Angestellten schlicht die Zeit, sich für den Betriebsrat zu engagieren.

Wenige junge Frauen

Das ist aus Sicht von Sabine Maurer, Betriebsratsvorsitzende von Magna Mirrors in Assamstadt, auch der Grund, warum sich wenige junge Frauen für den Betriebsrat aufstellen ließen. Die Doppelbelastung Beruf und Familie lasse eine Kandidatur von Frauen für das Gremium dann schlicht nicht mehr zu, sind ihre Erfahrungen. Freigestellte Betriebsrätin mit Kindern gehe aufgrund der vielen Termine gar nicht, zumal, wenn es auch keine Unterstützung durch den Partner gebe.

Angesichts weiterer, durchgreifender Veränderungen vor allem in der Arbeitswelt der Angestellten, Erster Bevollmächtigter Harald Gans nannte beispielhaft die Digitalisierung, ist es aus Sicht der IG Metall besonders wichtig, dass sich mehr Angestellte als Vertreter im Betriebsratsgremium für ihre Belange einsetzten. »Die Digitalisierung und Transformation der Zukunft wird sich vor allem im kaufmännischen und technischen Angestelltenbereich abspielen. Hier werden die Arbeitsbedingungen sich verändern und auch Arbeitsplätze in Gefahr sein«, ist Gans überzeugt.

Tarifrunde im Herbst

Im Herbst steht die Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie an, die derzeit vorbereitet werde, so der Erste Bevollmächtigte. Harald Gans setzt darauf, dass es in dieser Tarifrunde, eine Erhöhung der Löhne und Gehälter geben werde. Zuletzt habe es »eine tabellenwirksame Entgelterhöhung« 2018 gegeben. Folglich gebe es »eine hohe Erwartungshaltung« bei den Mitgliedern, wieder monatlich mehr Geld zu verdienen. »Die Inflation steigt, die Auftragsbücher sind voll. Deshalb wird sich diese Tarifrunde tatsächlich auf das Entgelt konzentrieren«, verwies Gans darauf, dass es am 4. Mai in Tauberbischofsheim eine Tarifkonferenz geben werde.

Am 22. Juni soll der Forderungsbeschluss der IG Metall Baden-Württemberg feststehen. Am 29. Oktober endet die Friedenspflicht, nach der auch Streiks möglich wären. Gans betonte allerdings, dass die IG Metall noch vor Ablauf der Friedenspflicht einen Abschluss erreichen wolle. Allerdings seien die Unwägbarkeiten bei den Tarifverhandlungen in diesem Jahr besonders groß. Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam ist davon überzeugt, dass die Wirtschaftskrise mit drastisch steigenden Energiepreisen und der Krieg in der Ukraine Auswirkungen auf die Tarifverhandlungen haben werden.

Hintergrund: DGB Rechtsberatung in Tauberbischofsheim Nachdem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) in den 90er Jahren sein Büro in Tauberbischofsheim aufgegeben hat, verschwand auch die dort ansässige Rechtsberatung für die einzelnen dem DGB angeschlossenen Gewerkschaften. Mit dem Umzug der Industriegewerkschaft Metall (IG) von der Tauberbischofsheimer Innenstadt auf den Laurentiusberg gibt es in deutlich größeren Räumen der Gewerkschaft nun auch wieder einen DGB-Rechtsschutz für die Gewerkschaftsmitglieder im Main-Tauber-Kreis und im Altlandkreis Buchen vor Ort. Lange Zeit wurde diese Aufgabe von Juristen in Heilbronn oder Schwäbisch Hall übernommen. Lange Anfahrtswege für eine Rechtsberatung entfallen so. Mit dem Juristen Florian Krug ist das DGB-Rechtsschutzbüro in Tauberbischofsheim in der Regel dienstags und donnerstags besetzt. Neben der Vertretung von DGB-Mitgliedern vor den Arbeits- und Sozialgerichten, berät Krug auch außergerichtlich. Im Zuständigkeitsbereich der IG Metall-Verwaltungsstelle Tauberbischofsheim, die neben dem Main-Tauber-Kreis auch den Altlandkreis Buchen umfasst, gab es im vergangenen Jahr 259 Rechtsschutzfälle. Die meisten seien durch außergerichtliche Einigungen beigelegt worden, so Gewerkschaftssekretärin Birgit Adam. In 30 Fällen ging es vor das Arbeitsgericht, in neun Fällen vor das Sozialgericht. Insgesamt sei für die Mitglieder eine Summe von 720.000 Euro erstritten worden, so Adam. gufi