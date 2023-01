Elf Länder in drei Monaten: 61-Jähriger Freudenberger reiste um die Welt

Dietmar Hildenbrand schildert Erfahrungen

Freudenberg 23.01.2023 - 13:46 Uhr 3 Min.

Cao-Dai-Tempel in Vietnam: In der Religion Caodaismus sind Buddhismus mit Taoismus und Christentum verbunden. Foto: Dietmar Hildenbrand Die Bahai-Terrassen oder auch Hängende Gärten genannt, liegen auf dem Berg Karmel in Haifa. Foto: Dietmar Hildenbrand Einen lang gehegten Wunsch hat sich Dietmar Hildenbrand auf seiner Weltreise erfüllt: Weihnachten in Bethlehem; ein Muss: die Geburtskirche. Foto: Dietmar Hildenbrand

Er habe schon lange mal Weihnachten in Betlehem verbringen wollen, berichtet er. Im September war er beruflich auf einer Konferenz in Denver. Recht spontan hatte er sich dann kurz vor der Konferenz entschieden, danach seine Reise, die an Weihnachten im Heiligen Land enden sollte, anzutreten.

Während Hildenbrand im Gespräch mit unserem Medienhaus von seinem Trip berichtet, fährt er seine Reiserouten auf dem Globus mit dem Finger nach. Eine große Hilfe sei sein Reisebüro gewesen.

Teile seiner Reise hatte er bereits vor der Abreise gebucht, andere buchte er über das deutsche Büro, als er schon unterwegs war. »Mein Berater dort meinte, die Reise sei endlich ein Auftrag, für den er studiert habe.«

Über die Datumsgrenze

Von Denver in Colorado aus ging Hildenbrand auf eine Kreuzfahrt. Diese führte ihn über Los Angeles und Hawaii nach französisch Polynesien mit den Inseln Bora Bora und Tahiti. Weiter ging die 19-tägige Schiffsreise nach Neuseeland und Australien. Für die Fahrt über den Äquator habe er eine Urkunde bekommen. Auch die Datumsgrenze habe man überfahren. »Dadurch haben wir einen Tag im Kalender verloren.« Er tue sich noch immer schwer, sich dies vorzustellen, sagt er.

Mit dem Flugzeug ging es nach Vietnam. Von dort unternahm er eine Flusskreuzfahrt nach Kambodscha, auf der er viele Sehenswürdigkeiten und viel vom Leben der Menschen dort gesehen habe. Die weiteren Flüge führten ihn nach Südindien, die Malediven, Ägypten und die Sinai-Halbinsel. Von dort ging es per Taxi zur israelischen Grenze. Dort reiste er mit einem Leihwagen weiter. Den Abschluss fand die Reise in Palästina.

Als Reisegepäck hatte er nur einen kleinen Rollkoffer dabei, der immer als Handgepäck mitreiste. »Es war wirklich ein gutes Gefühl, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein.« Möglichkeiten zum Kleidungwaschen habe es überall gegeben. Auf der Reise erlebte er vieles, was ihm immer in Erinnerung bleiben wird. Um dies festzuhalten, schrieb er von Hand ein Tagebuch. »So kann ich es später, anders als am PC, nicht mehr ändern.«

Beeindruckende Lebensfreude

Besonders beeindruckt habe ihn die Lebensfreude auf Bora Bora. Er habe sich dort von Anfang an richtig wohlgefühlt. Die Menschen seien auch mit den einfachen Lebensverhältnissen zufrieden. Die Malediven seien landschaftlich der kleinen Insel Bora Bora im Südpazifik ähnlich, die Stimmung in diesem streng muslimischen Land sei aber ganz anders.

Ein wichtiges Thema auf seiner Reise sei die Religion gewesen. Er habe alle Weltreligionen erlebt. Besonders beeindruckt hätten ihn die Bahai-Gärten, die er in Haifa in Israel erlebte, und die Cao-Dai-Tempel, die er in Vietnam kennenlernte. Beide würden Elemente aller Weltreligionen in sich vereinen. In Kerala in Südindien besuchte er ein Kapuziner-Kloster. Dort wirkte der indische Pater Georg. »Dieser hielt als Vertretung von Pfarrer Baumann schon Gottesdienste in Freudenberg«, erinnert Hildenbrand.

Das Christentum in Südindien und dessen Liturgie gehe schon auf den Apostel Thomas zurück. Besonders beeindruckte Hildenbrand die Gastfreundschaft im Kloster.

Deutsche Sprachschule in Kerala

Während der Zeit dort sei er krank gewesen und die Menschen dort hätten alles getan, um ihm zu helfen, wieder gesund zu werden. Zum Kloster gehört auch eine Sprachschule, in der unter anderem Deutsch gelehrt wird. Diese würden oft Krankenschwestern nutzen, die in Deutschland arbeiten wollen.

Die Schule habe ihm auch ein Job als Sprachlehrer angeboten. Australien und Neuseeland hätten ihn landschaftlich begeistert. »Im Linksverkehr zu fahren war aber hart. Ich bin stolz, dass ich es hinbekommen habe.«

In Israel berührte ihn das friedliche Miteinander der Religionen trotz der politischen Konflikte. Der Konflikt zwischen Israel und Palästina habe er an den Mauern an der Grenze gespürt. Nach Palästina habe er nur zu Fuß die Grenze überqueren dürfen. Die Weihnachtstage verbrachte er in Bethlehem ganz in der Nähe der Geburtsgrotte, die er jeden Tag besuchte.

Interessant fand er, dass Englisch wirklich eine Weltsprache ist. Überall sei er damit gut zurechtgekommen.

Stetiger Begleiter war auch ein Weltstecker als Adapter für die verschiedenen Steckdosen. Dieser war aber mehr. Der Weltstecker sei für ihn auch ein Symbol, denn er passe in aller Welt. »Wir sind schnell dabei, das Trennende zu betonen, nicht das, was uns verbindet.«

Dieses Verbindende, das der Stecker für ihn symbolisiere, habe er erlebt, sagte er abschließend.

BIRGER-DANIEL GREIN

Hintergrund Hintergrund: Reisetipps von der Weltreise Dietmar Hildenbrand aus Freudenberg hat von seiner Weltreise viele besondere Eindrücke mitgebracht. Im Folgenden sind einige seiner Reisetipps. Grundsätzlich empfiehlt er, sich nicht vorher ein Bild von den Ländern zu machen, sondern sie so zu erleben, wie sie sind. In Vietnam beeindruckte ihn der Religionsort der Cao Dai sehr. Er liegt etwa drei Autostunden von Saigon entfernt. Im Bau finden sich Elemente aus den verschiedenen Weltreligionen. Dies zeigt, dass die Religion Elemente aus diesen vereint. Ein Besuchstipp sind für ihn auch die Bahai-Gärten in Israel. Sie führen vom Meer die Berge hinauf. Die Anhänger der Religion kommen aus aller Welt für einige Wochen dorthin, um die Anlagen zu pflegen. Ein weiterer Tipp von ihm ist es, die ländlichen Regionen von Bora Bora zu Fuß zu erleben. Auch die biblischen Orte in Israel und Palästina seien eine Reise wert. Dort habe er das Gefühl gehabt, er erlebe alles intensiv, "und mir brachte es etwas für den eigenen Glauben", so Hildenbrand. (bdg)