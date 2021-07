"Weltmarktführerstadt" auf der Kippe?

Zusatzbezeichnung: Innenministerium lehnt Antrag aus Wertheim wohl ab - Stadt will »nachschärfen«

Der Titel "Stadt der Weltmarktführer" soll aufs Wertheimer Ortsschild. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Doch das Innenministerium lehnt das Vorhaben wohl ab.

Anfang Mai hatte der Wertheimer Gemeinderat mit großer Mehrheit und die Führung der Zusatzbezeichnung beantragt - unterstützt von den örtlichen Firmen. Das »Lexikon der Weltmarktführer« führt die Main-Tauber-Stadt schon seit Jahren unter den Top-Ten der deutschen Städte mit den meisten Weltmarktführern.

Mit den in der jüngsten Ausgabe Ende 2020 neun aufgeführten Weltmarktführern liegt Wertheim auf Platz acht - als mit Abstand kleinster Standort und umgeben von Metropolen wie Berlin, Hamburg, München oder Köln. In Baden-Württemberg liegt man hinter Stuttgart auf Platz zwei. Das Vorhaben ist vor allem eine symbolische Geste in Sachen Standortmarketing, denn beim dazu geplanten Austausch von acht Ortsschildern wären die Kosten überschaubar - und die öffentliche Wirkung umso größer. Die gab es auch schon durch die bloße Ankündigung: Wenig später meldete sich der ehemalige baden-württembergische Wirtschaftsminister Walter Döring zu Wort: Er betreibt in Schwäbisch Hall die Akademie Deutscher Weltmarktführer.

Die stellt mit der Universität Sankt Gallen und dem Magazin Wirtschaftswoche einen eigenen »Weltmarktführerindex« auf, nach dessen Kriterien es in Wertheim gerade mal einen Weltmarktführer geben würde. Die Wirtschaftswoche nahm das Vorhaben kritisch unter die Lupe, auch andere Medien berichteten.

In Wertheim zeigte man sich von Dörings Kritik zunächst unbeeindruckt: Der Antrag liege bereits beim baden-württembergischen Innenministerium. Das hat nun seine Prüfung abgeschlossen, wie Reinhart am Donnerstagabend im Rahmen der Hauptversammlung des CDU-Stadtverbandes Wertheim kundtat: Das Ministerium habe auf den Antrag hin Bewertungen des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Ministeriums für Wirtschaft eingeholt. »Beide Häuser sehen eine Genehmigung der in Rede stehenden Zusatzbezeichnung kritisch und raten hiervon ab«, zitierte Reinhart aus dem Schreiben.

Die Bewertung decke sich auch mit der des Innenministeriums: Das Vorhandensein bedeutender Industriebetriebe vor Ort werde der vom Gesetz geforderten heutigen Bedeutung einer Gemeinde nicht gerecht. In Begründung und Erlass sei die Rede davon, dass die Zusatzbezeichnung auf einen regelmäßig oder dauerhaft bestehenden Umstand hinweise, der für die Gemeinde prägend ist.

Verschiedene Bereiche

Das könnten Bezüge auf verschiedene Bereiche des örtlichen Lebens, bedeutende Bauwerke, städtebauliche Besonderheiten oder traditionelle Veranstaltungen sein. Aber eben nicht die Erwähnung in einem Lexikon, in dem sich das Ranking jederzeit ändern kann. »Kurzum: Sie haben es abgelehnt«, so Reinhart. Er empfahl, dranzubleiben, es mit Experten auszuwerten und weiter für die Führung der Zusatzbezeichnung zu argumentieren. »Für mich ist es trotzdem die Stadt der Weltmarktführer«, so Reinhart, unabhängig von der Bewertung des Innenministeriums.

»Schade, wäre eine schöne Sache gewesen«, sagte Axel Wältz auf Nachfrage unserer Redaktion. »Aber es ist kein Weltuntergang.« Neben anderen hatte sich auch die CDU-Gemeinderatsfraktion für die Zusatzbezeichnung stark gemacht.

Bei der Stadtverwaltung Wertheim lag bis Freitagmittag noch keine offizielle Ablehnung des Antrags durch das Innenministerium vor, sagte Sprecherin Angela Steffan auf Anfrage der Redaktion. »Aber es gab kürzlich gegenüber unserer Wirtschaftsförderung eine telefonische Tendenzaussage.« Man werde den Antrag inhaltlich »nachschärfen«:

Eine Entscheidung des Ministeriums über alle Anträge sei ohnehin erst nach der Sommerpause zu erwarten.

Matthias Schätte

