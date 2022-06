Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weiterhin hoher Krankenstand: Züge fallen aus

Westfrankenbahn: An den Wochenenden mehr Plätze

MAIN-TAUBER-KREIS 06.06.2022 - 11:19 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Deshalb ist an zusätzliche Zugfahrer während der Geltung des 9-Euro-Tickets nicht zu denken: Auf der Tauberbahn und der Madonnenlandbahn müssen die Reisenden in einigen Fällen von Dienstag, 7. Juni, bis Freitag, 10. Juni, sowie vom 13. bis zum 15. Juni und am 17. Juni erneut mit Zugausfällen und Ersatz durch Straßenbusse rechnen.

Auf der Tauberbahn fallen in diesen Zeiträumen folgende Züge zwischen Bad Mergentheim und Tauberbischofsheim aus: Bad Mergentheim ab 13.51 Uhr, 16.03 Uhr und 18.03 Uhr. In der Gegenrichtung fallen aus und werden durch Busse ersetzt: die in Tauberbischofsheim abfahrenden Züge um 14.36 Uhr, 16.36 Uhr und 18.36 Uhr nach Bad Mergentheim:

Auf der Madonnenlandbahn entfallen folgende Züge und werden durch Busse ersetzt: Miltenberg ab 6.02 Uhr nach Seckach, Walldürn ab 9.06 Uhr nach Seckach sowie zwischen Seckach und Walldürn die Züge um 8.21 Uhr und 10.20 Uhr.

Für die Ausflügler an den kommenden Wochenenden und an den Feiertagen gibt es aus dem Hause der Westfrankenbahn allerdings eine gute Nachricht: Zwei Drittel aller Züge sollen mit doppelter Platzkapazität unterwegs sein.

eb