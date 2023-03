Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weiterer Bewerber für Werbacher Bürgermeisteramt

Thomas König aus Lauda-Königshofen tritt an

Werbach 12.03.2023 - 12:00 Uhr 1 Min.

Thomas König. Foto: König

Der Mann aus Marbach bei Lauda-Königshofen ist dabei nicht der einzige. Auch der Wertheimer Stefan Kempf bewirbt sich neben Georg Wyrwoll und Lutz Strobel. Der 54-jährige König ist dabei vom Fach. Nach seiner Ausbildung beim Tauberbischofsheimer Arbeitsamt und einem FH-Studium ist er Diplomverwaltungswirt. "Ich kenne mich in der öffentlichen Verwaltung gut aus, habe da hohe Kompetenzen", sagte König im Gespräch mit der Wertheimer Zeitung.

Aktuell ist er Geschäftsführer bei der Verrechnungsstelle für katholische Kirchengemeinden - dort zuständig für die Kindertagesstätten. "Das sind im Moment zwölf Einrichtungen. Rund 70 Mitarbeiter betreuen dort knapp 500 Kinder", sagte König. Im Jahr 2019 hatte er bereits in Großrinderfeld kandidiert, war dort in der Stichwahl dem heutigen Amtsinhaber unterlegen. Er kenne sich im politischen Geschäft gut aus, sagt der ehemalige Gemeinderat König. Auch seine Arbeit bei der Verrechnungsstelle führe ihn immer wieder in die Rathäuser. Das Werbacher Rathaus sei dabei für ihn besonders interessant, nicht nur, weil seine Frau von dort stamme. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus seien kompetent, die Gemeinde zeige sich insgesamt sehr gut aufgestellt.

Der scheidende Bürgermeister Dürr habe das Feld in seinen Amtsjahren gut bestellt und auch der Haushalt könne sich sehen lassen, sagte König. Jetzt gehe es darum, das Erreichte zu erhalten und zu pflegen, aber auch neue Projekte ins Auge zu fassen. Exemplarisch nannte er die Standortsuche für den neuen Kindergarten Gamburg/Niklashausen, auch beim Gewerbethema sieht König Handlungsbedarf, will dabei auf die Ansiedlung kleiner Gewerbebetrieb setzten. Der Einstige in den Wahlkampf solle nun zügig folgen. "Aktuell lasse ich die Wahlkampfmedien drucken", bis zum Ende der Woche, werde er auch die erste Wahlkampftermine bekanntgeben, sagte König.

Michael Geringhoff