Weiter Biber-Ärger in Dertingen

Hintergrund: Bauten bis zu 20 Meter lang

Alexandra Thielen als Biberbeauftragte der Stadtverwaltung Wertheim erklärte ihm Rahmen der Exkursion in Dertingen am Freitag, der Biber reguliere sich in seiner Bestandszahl selbst. Es gebe keine Überbevölkerung. Auch dem Straßenverkehr fallen Biber zum Opfer.

Für Erstaunen sorgten einige Fakten in Thielens Vortrag. So hat ein Biber am Bauchfell 23.000 Haare pro Quadratzentimeter. Die Tiere können bis zu 1,20 Meter lang und bis zu 35 Kilogramm schwer werden, bis zu zehn Minuten unter Wasser bleiben und erreichen ein Alter von bis zu 20 Jahren. Sie leben als Paar und bekommen pro Jahr zwei bis drei Junge. Immer drei Generationen zusammen leben im Biberbau, die älteste Generation muss sich jeweils neuen Lebensbereich suchen. Biberbauten können vom Bachufer unterirdisch bis 20 Meter ins Land gehen.

Im Gegensatz zu Bayern gibt es in Baden-Württemberg keine Entschädigung für Biberschäden vom Land. Grund ist laut Thielen, dass der Biber in Bayern angesiedelt wurde - in Baden-Württemberg dagegen zugewandert. Die Landesregierung sehe den Biber daher als Naturgewalt an. Heißt: Keine Mittel für einen Entschädigungsfonds.

Bürger fragten nach, wofür man den Biber und seine Bauten überhaupt brauche. Thielen erklärte, dass die Aufstauungen unter anderem dazu beitragen, Oberflächenwasser zurückzuhalten, was bei trockenen Sommern hilfreich sei. Andere Bürger erklärten, der Biber vertreibe Enten am Bach - was Thielen nicht nachvollziehen konnte.

Laut Thielen gibt es für Baumbesitzer kostenlosen Maschendraht vom Landratsamt, um den Biber vom Beißen abzuhalten. Das Material kann beim Wertheimer Bauhof abgeholt werden. (bdg)