Weiter Ausfälle auf der Tauberbahn

Main-Tauber-Kreis 08.01.2023 - 06:40 Uhr < 1 Min.

Ersatzweise werden auf diesem Abschnitt Omnibusse eingesetzt, die in Schrozberg Anschluss von und zu den Zügen in Richtung Lauda und Wertheim haben. Wegen der erheblich längeren Fahrzeiten fahren diese Busse in Crailsheim 28 bis 30 Minuten früher als die Züge ab und kommen 20 bis 25 Minuten später an. Die üblichen Anschlüsse aus und in Richtung Heilbronn und Stuttgart können daher nicht erreicht werden. Zur Fahrradsaison im Frühjahr werden teilweise Busse mit Radanhänger eingesetzt. eb

Der Ersatzfahrplan ist im Internet verröffentlicht unterhttps://www.bahn.de/service/fahrplaene/aktuell

eb