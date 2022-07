Weinreise durch Dertingen steht bevor

Freizeit: Fünf Betriebe öffnen am kommenden Sonntag Höfe, Keller und Flaschen zum Daddinga Weipfadla

Wertheim 04.07.2022 - 13:24 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auch für das diesjährige Daddinga Weipfadla haben sich wieder ein Dutzend Weinhoheiten angekündigt. Diese Aufnahme stammt von 2020. Foto: Nadine Strauß

Beim Weingut Oesterlein ist »Weipfadlas-Hecke«. Die Winzer schenken ihre Schoppenweine aus, die Küche steuert fränkische Köstlichkeiten bei, und die Besucher können sich an diesem Tag auch noch über Steckerlfisch freuen.

In der Brennerei Hörner kann Dertinger Whisky verkostet und beim Brennen zugeschaut werden. Auch viele andere Destillate und auch Weine können probiert werden. Obendrein sind hier auch Kaffee und Kuchen erhältlich.

In der Rebschule / Winzerkeller Friedrich stehen die Weine vom Winzerkeller im Taubertal (GWF) im Mittelpunkt. Für das leibliche Wohl sorgt hier ab 11.30 Uhr der Landgasthof Heunisch aus Uettingen.

Beim Winzerhof Baumann findet eine Jahrgangspräsentation statt. Für einen Genussbeitrag darf man sich durch das gesamte Weinrepertoire probieren. Wem das zu viel ist, der setzt sich in den Hof und bestellt sich einen Schoppen. Dazu gibt es Weipfadlas-Fladen, aber auch Kaffee und Kuchen.

An Schoppen-Pausen gedacht

Wer zwischendurch eine Schoppenpause braucht, der kehrt bei Simone Seubert ein. Bei »Ton und Natur« gibt es handgemachte Keramik in den unterschiedlichsten Ausführungen und Farben, geformt zu Nützlichem oder als Dekoration. Die Veranstalter haben einen Flyer vorbereitet, der alle Informationen enthält und die Standorte anzeigt. Außerdem fungiert er als Stempelkarte. Die Besucher dürfen sich in jedem Betrieb einen Stempel abholen. Wer fünf vorweisen kann, wirft seinen Flyer in einem Betrieb in eine Box. In der folgenden Woche werden die Gewinner gezogen und dürfen sich über ein Präsent freuen.

Für die Kinder ist ein Rätsel eingeplant. In jedem Betrieb gibt es eine Frage zu beantworten. Ein ausgefülltes Rätselblatt beschert eine kleine Belohnung.

bInformationen: Veranstaltungsflyer unter https://www.weinort-dertingen.de/weipfadla

NADINE STRAUSS