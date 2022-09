Weinlese am Josefsberg in Bronnbach abgeschlossen

Exklusivität: Winzer spricht von »durchschnittlichem Weinjahrgang 2022« - Aktion von Weingut Fürst Löwenstein und Kreisverwaltung

MAIN-TAUBER-KREIS 29.09.2022 - 12:22 Uhr 1 Min.

Bei der Weinlese im Josefsberg am Kloster Bronnbach: Hausmeister Fabian Albert, Betriebsleiter Peter Arnold vom Weingut Fürst Löwenstein, Dezernentin Ursula Mühleck, Gärtnerin Karin Pauly, Kulturamtsleiter Frank Mittnacht und Gabriele Nehrdich-Escher, verantwortlich für die Vinothek und die Führungen. Foto: Landratsamt Main-Tauber-Kreis, Carmen Schmitt.

Um 8 Uhr begann das 16-köpfige Team rund um Martin Amend, Winzer beim Weingut Fürst Löwenstein, im noch nebelverhangenen Bronnbacher Josefsberg mit der Lese des gemischten Satzes. Auch Mitarbeiter des Klosters Bronnbach packten mit an, um den rund 23 Ar großen Weinberg zu »beackern«.

Vier Weinsorten

Im Weinberg des Klosters Bronnbach werden die Sorten Schwarzriesling, Zweigelt, Silvaner und Riesling angebaut. Vor dem Kauf durch den Landkreis im Jahr 1986 bewohnte die Fürstenfamilie Löwenstein-Wertheim-Rosenberg das Kloster Bronnbach seit der Säkularisation im Jahr 1803.

»Der Weinjahrgang 2022 wird durchschnittlich werden«, sagte Winzer Martin Amend. Grund sei die hohe Trockenheit im Sommer. Dadurch hatten die Trauben nicht so gut die Reife angesetzt. Allerdings hatten sie durch den Regen in den vergangenen Wochen etwas aufholen können, so dass sie voller und runder seien. »Der Behang ist außerdem prima, von der Menge her werden wir höher liegen als im Jahr 2021«, informierte Amend weiter. Voraussichtlich wird es einen Rot- sowie einen Weißwein geben. »Wir freuen uns, dass wir den Gästen außer den kulturellen Besonderheiten des Klosters Bronnbach nach einer Führung auch noch unseren eigenen Klosterwein als kleines Versucherle anbieten können«, meinte Ursula Mühleck, Dezernentin für Kreisentwicklung und Bildung Außer dem Klosterwein gibt es in der Vinothek Taubertal Weine von mehr als 20 Weingütern und Genossenschaften aus dem Landkreis.

Kein freier Verkauf

Der Wein aus dem Kloster Bronnbach wird bereits seit 2016 vom Weingut Fürst Löwenstein ausgebaut, im freien Verkauf ist er nicht erhältlich. Damit bleibt der im Bocksbeutel abgefüllte Klosterwein eine echte Besonderheit. Er dient als Geschenk für besondere Anlässe, Jubiläen oder Verabschiedungen innerhalb des Landkreises, und eben als »Weinversucherle« für die Besucher des Klosters, so die Mitteilung des Landratsamts.

