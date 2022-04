Weinfest in kleinerem Rahmen

Freizeit: Dertinger feiern am 30. April und 1. Mai

Wertheim 25.04.2022 - 13:21 Uhr 1 Min.

Das Dertinger Weinfest beginnt am Samstag, 30. April. Foto: Nadine Strauß

Denn die vergangenen zwei Jahre war das ja wegen der Pandemie nicht möglich. Und weil die Welt ja immer noch nicht ist, wie sie sein sollte, wird es kein Festzelt geben und somit auch wesentlich weniger Besucher. Was es aber auch beim »kleinen Weinfest« geben soll, sind weinselige Stunden bei Spitzenweinen, Unterhaltungsmusik und leckerem Essen.

Viele Köstlichkeiten

Die Weine stammen aus heimischen Weinbergen, für die Kulinarik sorgt der Landgasthof Heunisch aus Uettingen. In der Kaffeebar gibt es neben Torten den Daddinga Mâddablâtz, und der Frauenkreis bereitet Kochkaas zu. Also, fast wie immer. Nur eben viel kleiner. Die Veranstaltung soll überwiegend im Freien stattfinden, nämlich im Pausenhof der Mandelberggrundschule, der sich dafür Zweck in eine Weinlaube verwandelt.

Am Samstag, 30. April geht's am Nachmittag los. Ab 16 Uhr kann probiert, gegessen und genossen werden. Ab 18 Uhr sorgen die Schoppendales für Musik in der Weinlaube. Der Festsonntag am 1.Mai beginnt bereits um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Mandelberghalle. Ab 12 Uhr wird vom Landgasthof Heunisch aus Uettingen ein Mittagstisch angeboten, und ab 13 Uhr spielen die Dertinger Musikanten Blasmusik.

Weinfestwanderung

An diesem Tag sind die Besucher außerdem zu einer Weinfestwanderung eingeladen. Dafür wird eine beschilderte Wanderstrecke abgesteckt, die sich von der normalen Weinwanderroute unterscheidet. Unterwegs werden die Wanderer zwei Mal Gelegenheit haben, sich mit einem Schoppen zu stärken und dabei den Blick über den Weinort im Aalbachtal schweifen zu lassen.

Start und Ende der Wanderung sind der Schulhof, wo man sich zu Stärkung schon einen Schoppen und ein Vesper auf die 4,2 Kilometer lange Strecke mitnehmen kann.

Ortsvorsteher und Winzer Egon Beuschlein ist voller Vorfreude auf das Weinfest 2022: »Wir sind sehr froh, dass es die Lage zulässt, dass wir wieder ein Weinfest organisieren und feiern dürfen. Ich bin mir sicher, dass es trotz des kleineren Rahmens ein großartiges Weinfest werden wird. Persönlich freue mich am meisten darauf, mal wieder mit anderen Leuten zusammenzusitzen, zu plaudern und die Vielfalt der Dertinger Weine zu probieren.«

bInformationen:Alles zum Weinfest unter https://www.weinfest-dertingen.de; Wanderwegroute unter https://www.derti.de/weinwandern

nads