Pflanzenschutzmittel: Warum Weinbau-Betriebe im Main-Tauber-Kreis das Aus fürchten

EU-Verordnung

MAIN-TAUBER-KREIS 08.11.2022 - 11:10 Uhr 3 Min.

Weinbau - auch Bio-Weinbau - ist ohne Spritzmittel nicht möglich. Die angekündigte Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln betreffen auch viele Winzer im Main-Tauber-Kreis. Symbol-Foto: Daniel Karmann/dpa

In Lindelbach falle ein nennenswerter Teil aus dem Anbau, in Kembach rund 90 Prozent, in Dietenhan und Dertingen drohe gleich allen Weinbaubetrieben das Aus. Die, die das hier so dringlich sagen, sind die Dertinger Winzer Jochen Hörner, Norbert Götz und Marc Flegler.

Verbot in Schutzgebieten

Das Schreckgespenst ist der im Juni von der EU-Kommissarin Stella Kyriakides vorgestellte Entwurf zur Verordnung über den nachhaltigen Gebrauch von Pflanzenschutzmitteln. Bis 2030 soll der Einsatz im Rahmen des sogenannten Green Deal halbiert werden. Für Schutzgebiete geht es nach derzeitiger Lesart um ein Verbot jeglicher Pflanzenschutzmittel. Die drohende Verordnung ist, wenn sie kommt wie derzeit abzusehen, obendrein kaum noch national verhandelbar, denn sie wäre ungleich bindender als die seit 2009 geltenden Rahmenrichtlinien zum Pflanzenschutz.

Nicht nur konventionelle Weinbauern wären betroffen, es wäre gleichermaßen das Aus für die Bio-Weinbaubetriebe. Knackpunkt sind vor allem die Schutzgebiete. Es geht vorrangig um Vogel-, Landschafts- und Wasserschutz.

Höhere Bio-Quote geplant

Auf Dertingen geschaut, sind das gleich zwei weitere Kriterien, denn Wasser- und Landschaftsschutz kommen hier zusammen. »Außerdem geht es darum, die Bio-Quote zu erhöhen, bis zu 40 Prozent aller Betriebe sollen umgestellt werden«, erklärt Norbert Götz. Nur zu gern wüsste er es genauer, doch auch beim Bad Mergentheimer Amt für Landwirtschaft könne man ihm im Moment nicht weiterhelfen. »Die wissen da auch nichts«, sagt er. Auch das Wann ist unklar: »Das kann so gut wie sofort über uns hereinbrechen«, fürchtet Marc Flegler. Und all das in einer eh schwierigen Ausgangslage.

Arbeitskräfte seien schon lange schwer zu finden, Corona habe schwere, noch längst nicht wieder aufgeholte Einbußen für die Direktvermarkter gebracht, und jetzt auch noch Krieg in der Ukraine.

Die Kunden kauften immer preisbewusster, Bioqualitäten hätten besonders zu leiden und Wein, teurer als 3,50 Euro, bleibe immer häufiger im Regal stehen. »Und das ist ein Preis bei dem Selbstvermarkter sowieso nicht mithalten können«, sagt Flegler. Er selbst liefert seine Ernte an die fränkische Winzergemeinschaft (GWF) in Kitzingen. »Wenn das kommt, dann ist der Weinbau hier mit einem Schlag vorbei«, ist er überzeugt. Die Existenzen seien weg, die berufliche Zukunft der Kinder auch, die Betriebe und die Weinberge wertlos und all das nach 1200 Jahren Weinbau- und Kulturgeschichte.

»Das ist insgesamt viel Schlimmer als >Rettet die Bienen

Immer höhere Anforderungen

Bislang sei es, auch in der normalen Landwirtschaft, immer darum gegangen, zu reduzieren. Die Anforderungen seien immer weiter hochgeschraubt worden und die Winzer und Landwirte hätten versucht, dem zu folgen, und hätten sich angepasst.

Gezielte Fungizid-Einsätze

»Aber hier kann man sich dann nicht mehr strecken - hier ist dann einfach das Ende«, sagt Hörner. Weinbau - auch Bio-Weinbau - sei ohne Spritzmittel nicht möglich, und jeder verwende sowieso so wenig wie nur möglich davon, weil die Mittel teuer seien. »Insektizide habe ich selbst seit zehn Jahren nicht mehr verwendet«, so Hörner. Fungizide würden, dank wissenschaftlicher Auswertung der Wetterbeobachtung, viel gezielter eingesetzt als früher, und gegen Unkräuter gehe man sowieso schon anders vor und bilde Unterpflanzungen, dort wo die mechanische Bodenbearbeitung ob der Steillage technisch möglich sei.

Die dro

Befürchten das Ende des Weinbaus: Norbert Götz, Marc Flegler und Jochen Hörner. Foto: Michael Geringhoff

hende EU-Verordnung wirke wenig durchdacht. Eine neu gepflanzte Weinlage, sei auf 40 Jahre Betrieb ausgerichtet. »Pro Hektar kostet das Neuanlegen zwischen 40.000 und 50.000 Euro«, da gehe es um Gewaltiges, im Vertrauen auf die Zukunft, festgelegte Kapital, erklärt Marc Flegler.

Angst vor der Zukunft

Der Dertinger Kollege Baumann wirtschafte seit drei Jahren biologisch. Der Juniorwinzer habe große Summen in seine Zukunft investiert, »der baut sich gerade etwas auf«, so Flegler weiter. Auch er selbst fürchte um die Zukunft seines Sohnes, der den heimischen Betrieb weiterführen solle und weiter: »Ich verstehe es nicht, was soll das bringen? Wir haben hier die höchsten und strengkontrolliertesten Umweltstandards weltweit. Wenn wir hier zum Aufhören gezwungen werden, dann ist der Umwelt insgesamt nicht gedient«. Wein werde immer getrunken, künftig komme der dann eben aus Chile, Südafrika und Kalifornien, und niemand in Deutschland habe dann noch Einfluss auf den Umweltschutz im Weinberg.

»Kapitaler Fehler«?

Jochen Hörner fürchtet, dass die Deutschen einen »kapitalen Fehler« gemacht hätten, als sie vor 20 Jahren, zahlreich wie kein anderes europäisches Land, Schutzgebiete ausgewiesen habe. »Das fällt uns jetzt auf die Füße«. Was da kommen solle, das sei »unfachlicher Irrsinn«, sagt Hörner. Auch Wein sei ein Lebensmittel und Deutschland schaffe die Lebensmittelproduktion im eigenen Land immer weiter ab und das trotz aller damit verbundenen Gefahren, die gerade im Moment klar am Horizont stünden.

»Vielen Menschen, auch vielen Winzern, ist noch gar nicht bewusst, was da gerade passiert. Wenn die Verordnung kommt, dann geht es hier für uns nicht weiter, danach gibt es nichts mehr«.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund Hintergrund: Geteite Sorgen Im Bad Mergentheimer Amt für Landwirtschaft teilt man die Sorgen der Winzer. Der EU-Vorstoß - wenn er kommt wie angekündigt -beträfe "den überwiegenden Teil der Rebflächen im Main-Tauber-Kreis" zudem auch einen gewissen Teil der Ackerflächen, auf denen künftig kein Pflanzenschutz (auch kein biologischer) mehr betrieben werden dürfte. Laut Amt wäre es die Folge, "dass eine ökonomisch sinnvolle Bewirtschaftung derartiger Rebflächen kaum noch bzw. nur noch sehr eingeschränkt möglich wäre. Entsprechende Betriebsaufgaben mit weiteren Folgen für die Erhaltung der heimischen Kulturlandschaft sowie der Versorgung mit regionalen Produkten wären die Konsequenz". In Bad Mergentheim weist man darauf hin, dass der Landkreis Bio-Musterregion ist und man das Thema der Reduktion von Pflanzenschutzmitteln bereits sehr frühzeitig aufgegriffen habe. Gerade in diesem Frühjahr hatte der Kreis eine Maschine zur Regulierung von Beikräutern im Weinbau vorgestellt. 250 Winzer hätten "überragendes Interesse" gezeigt. (Ge)