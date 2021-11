Weil Bettingen wächst: Kita erhält eine Naturgruppe

Bedarfsplanung: Start September 2022 geplant - Ausweichstandort Dietenhan angenommen

Die kommunale Kindertagesstätte in Bettingen soll im September 2022 um eine "Naturgruppe" mit 20 Plätzen für Kinder ab drei Jahren erweitert werden. Foto: Gunter Fritsch

Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass spätestens im ersten Halbjahr 2023 alle derzeit im städtischen Kindergarten verfügbaren 44 Plätze belegt sein werden.

Eine zusätzliche Naturgruppe soll deshalb voraussichtlich schon ab September 2022 bis zu 20 neue Kita-Plätze in der Einrichtung schaffen. Der Ausschuss für Finanzen und Verwaltung billigte eine entsprechende Kindertagesstätten-Bedarfsplanung für die Jahre 2022/23 grundsätzlich. Der Gemeinderat wird am 22. November endgültig über die Planungen beschließen.

Einzelne Beispiele

Uwe Schlör-Kempf, bei der Stadtverwaltung für die Kindertagesstätten-Planung verantwortlich, machte die Entwicklung der Kindergartenzahlen an einzelnen Beispielen deutlich. So geht die Verwaltung in Bettingen davon aus, dass in den kommenden zwei Jahren die Zahl der Kinder weiter steigen wird, die Anspruch auf einen Platz in einer Kindertageseinrichtung haben.

»Spätestens im ersten Halbjahr 2023 wird die Einrichtung mit der vorhandenen Platzzahl an ihre Grenzen stoßen«, zeichnete Schlör-Kempf die Entwicklung auf. Folge dieser Entwicklung wäre: Bettinger Kinder müssten, sofern es freie Betreuungsplätze gäbe, in Kindertagesstätten in Nachbarortschaften gebracht werden.

»Naturgruppe« als Ergänzung

Angesichts dieser Entwicklung haben Ortsverwaltung, Eltern und Kindergartenleitung ein Betreuungsmodell erarbeitet, dass eine Betreuung von Kindern unter drei Jahren vor Ort sicherstelle, »relativ zügig« umgesetzt werden könne und dessen Investitionskosten »überschaubar« seien, fasste Schlör-Kempf die Vorteile der jetzt gefundenen Lösung zusammen. Die Kita soll ab September um eine sogenannte »Naturgruppe« mit 20 Plätzen ab drei Jahren ergänzt werden. Weil sich der Neubau und die Sanierung der Kindertagesstätte Kembach verzögern, derzeitige Planungen gehen von einer Fertigstellung erst im Frühjahr 2024 aus, musste die Verwaltung für Kindergartenkinder aus Kembach und Dietenhan eine Übergangslösung in der Betreuung finden.

Seit 4. Oktober werden Kinder aus den beiden Wertheimer Ortschaften im Alter von einem bis drei Jahren über das Projekt »Kindertagespflege in anderen geeigneten Räumen« im Bürgerhaus Dietenhan betreut.

Die insgesamt neun Betreuungsplätze werden »von vielen Dietenhaner und Kembacher Eltern gerne wahrgenommen«, berichtete Uwe Schlör-Kempf dem Aussschuss.

Betreuung für jedes Kind

Die Stadt Wertheim hat sich in den vergangenen Jahren vor allem darauf konzentriert, vor allem Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren in den Kindertagesstätten zu schaffen. So sei in enger Zusammenarbeit mit den freien Trägern »ein engmaschiges und qualitativ hochwertiges Betreuungsnetz« entstanden, bilanzierte Uwe Schlör-Kempf die Anstrengungen, allen Kindern in Wertheim einen Betreuungsplatz anbieten zu können - auch wenn dies nicht immer in dem Ort gelinge, in dem die Kinder wohnten. Den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren bezeichnete Schlör-Kempf als »eine Daueraufgabe«. Allein in diesem Kindergartenjahr sind seit Oktober 19 zusätzliche Plätze in den Einrichtungen in Lindelbach und in Dietenhan für Kinder dieser Altersgruppe entstanden.

Für das kommende Kindergartenjahr wird es in Bettingen und im Gemeinschaftszentrum auf dem Wartberg, voraussichtlich ab September 2022, insgesamt neue 45 Betreuungsplätze für Kinder ab drei Jahren geben. Bei seit 2019 leicht sinkenden Geburtenzahlen rechnet die städtische Kindertagesstätten-Verwaltung allerdings auch damit, dass es beim Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder über drei Jahren in den kommenden Jahren nur noch in einzelnen Ortschaften »punktuell Handlungsbedarf« geben dürfte. Die Kita Bettingen ist aktuell ein solches Beispiel.

Um Überkapazitäten zu vermeiden, will die Verwaltung auch bei der Schaffung von Kita-Plätzen für Kinder im Alter zwischen einem und drei Jahren »auf Sicht planen«, geht Schlör-Kempf von sinkenden Bedarfen aus.

GUNTER FRITSCH

Zahlen und Fakten: Kita-Planung 2022/23 Die Bedarfsplanung für das Kindertagesstättenjahr 2022/23 ist ein komplexes Werk, erläuterte der für die Planung zuständige Sachgebietsleiter Uwe Schlör-Kempf am Montag im Verwaltungsausschuss die Zahlen. Im kommenden Kindergartenjahr wird sich demnach die Gesamtzahl gegenüber dem laufenden Kita-Jahr um 46 auf dann 1270 Plätze erhöhen. Die Zahl der Gruppen in den 23 Kitas steigt um drei auf 67. Nach den Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg er- oder übererfüllt Wertheim im kommenden Kita-Jahr dann den in den jeweiligen Altersgruppen geforderten Versorgungsgrad. Den Kindern im Alter zwischen einem und drei Jahren etwa kann die Stadt zu über 70 Prozent einen Kita-Platz anbieten. Der Zuschussbedarf für die 23 Wertheimer Kindertagesstätten beträgt in diesem Jahr rund 6,8 Millionen Euro, rund 2,4 Millionen Euro davon sind Zuschüsse des Landes. Im Jahr 2022 plant die Stadt Wertheim mit rund 8,6 Millionen Euro an Zuschüssen, 3,2 Millionen davon als Landeszuschüsse. Zunehmend problematischer gestaltet sich die Suche nach Personal, auch in Wertheim können nicht mehr alle freien Stellen in den Kitas zeitnah besetzt werden. Deshalb will die Stadt zusammen mit den freien Trägern Anfang 2022 nach Lösungen für die Gewinnung neuen Personals suchen. gufi