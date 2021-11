Wertheimer Weihnachtsmarkt in abgespeckter Form

16 Stände auf dem Marktplatz und am Engelsbrunnen

Wertheim 22.11.2021

Bernd Maack und Christian Schlager haben schonmal angefangen, die Buden für den diesjährigen Winterzauber aufzubauen. Foto: Geringhoff

Was auf Weisung des Ordnungsamts fehlen wird, sind Speisen und Getränke für den Verzehr vor Ort - sprich: Es muss ohne Glühwein, gebrannte Mandeln und ohne Bratwurst gehen. Dafür gehe fast alles andere, so haben Schlager und Maack es am Montag anlässlich des Budenaufbaus erklärt.

Stimmungsvolles Ambiente

Auf dem Marktplatz und am Engelsbrunnen sollen 16 Stände Weihnachtliches und Winterliches feilbieten, im Mainvorland werden der französische Markt, ein Karussell und ein weiterer Stand stimmungsvolles Ambiente verbreiten. Der Einzelhandel ist dabei, die Gastronomie hat die Möglichkeit, mit Angeboten im Außenbereich ein bisschen vom weggefallenen Speiseangebot des Markts wettzumachen. Streng genommen sei es in diesem Winter noch einmal schwieriger als im vergangenen Jahr, einen stimmungsvollen Markt auf den Weg zu bringen, aber es bleibe doch noch eine ganze Menge Gutes, denkt Christian Schlager.

Man müsse sich an dem freuen, was gehe, »Der Winter wird noch lang genug«, sagt er. Ein genereller Verzicht auf den Markt sei für ihn die allerschlechteste Option. »Lichterglanz über einem leeren Marktplatz, das möchte niemand erleben«, so Schlager. Der Markt jetzt sei die logische Fortsetzung dessen, was man bereits in den beiden vergangenen Jahren getan habe, nämlich immer all das umzusetzen, was möglich sei.

Schöne Variante

Was da komme, sei nach wie vor eine schöne Variante des klassischen Markts. »Jeder sehnt sich danach«, meint auch Bernd Maack. Wenn er das sage, dann schaue er längst nicht nur auf das Weihnachtsgeschäft der Einzelhändler und den Umsatz der Gastronomen, sondern auch ein bisschen auf die Seele der Wertheimer. »Wir wollen nicht alles beschneiden. Man kann auch in der aktuellen Situation verantwortungsvoll mit so einem Marktgeschehen umgehen«, ergänzt er. Nach derzeitigem Stand werde man den Winterzauber unter den allgemeinen Abstands- und Maskenregeln ausrichten können, eine Infektionsgefahr im Freien sei minimal, das hätten auch die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr gezeigt, sagt Maack.

Sicherheitsabstand

Man werde die Stände und Buden noch einmal weiter voneinander entfernen, um Enge zu vermeiden, auch gehe er davon aus, dass es aufgrund der Infektionslage sowieso nicht allzu voll werden werde, sagt Maack.

Er sehe gute Chancen, den Markt an allen vier Adventswochenenden anbieten zu können, selbst wenn sich die Infektionslage nicht ins Bessere drehen oder sogar noch ein wenig verschlechtern sollte. »Ich bin guten Mutes, dass wir zu den Letzten gehören würden, die abbauen müssten«, sagte Christian Schlager.

Klar müsse dabei auch sein: »Wir würden uns einer bestimmten Entwicklung natürlich nicht entziehen können«. Aber, konzeptionell habe man alles Denkbare getan, um ein möglichst sicheres Angebot machen zu können.

MICHAEL GERINGHOFF

Hintergrund Wertheimer Winterzauber Der Wertheimer Winterzauber soll an den kommenden vier Wochenende jeweils zwischen 12 und 19 Uhr weihnachtlich, winterliches Ambiente verströmen. Nachdem der Markt selbst kein direktes Essensangebot machen kann, wird sein Schwergewicht auf Kunsthandwerkern liegen. Sie bieten Töpfer-, Strick- und Schmuckwaren, Honig, Schokolade, Marmelade, Kalender, Bücher, Lichtbögen, Fensterbilder, Laternen, Krippenzubehör, Deko, Seifen, Süßwaren, Mode, Pralinen, Nudeln, Öle, Liköre sowie Dinge aus Leder und Fell. Zudem gibt es Adventsaktionen. Am Donnerstag, 2. Dezember, lädt das Grafschaftsmuseum ab 17 Uhr zum Basteln in den Museumshof - Scherenschnitt sind das Thema. Am Montag, 6. Dezember, um 17 Uhr das Roxy-Kino mit Encanto in das Reich der Magie - Popcorn gibt's gratis. Am Freitag, 10. Dezember, lädt die Stadtbücherei zum Schattentheater mit dem Weggtaler Kripple und dem kleinen Prinzen. Ab 18 Uhr bittet die Musikschule zum Weihnachtskonzert in die Stiftskirche. Am Sonntag, 12. Dezember, lädt das Glasmuseum zum Advent mit Ratespiel. Am Sonntag, 19. Dezember, laden Kirchengemeinde, Förderkreis sowie Jörg Paczkowski zum Weihnachtsliedersingen sowie zu Geschichten und Legenden ein. (Ge)