Weihnachtskonzert in Freudenberg: Traditionelles, Rap - und ein bisschen Musical

Freudenberg 18.12.2022

Weihnachtskonzert Freudenberg

Nach dem Motto "Ein Licht der Hoffnung" packte man dabei die traditionelle Weihnachtsgeschichte in ein modernes Gewand. Der Cocktail mit Sprechrollen, visuellen Effekten, traditionellem Liedgut, Gospeln, Weihnachtshits und klassischen Tönen war perfekt garniert. Nach zweijähriger Pause war es in der Tat eine Herausforderung, bei der die Verantwortlichen und zahlreiche Helfer im Hintergrund hervorragende Arbeit leisteten. Allen voran der Ideengeber und Gesamtleiter des Konzertes Walter Kirchgäßner. Aber auch Ariane Wüst, die Leiterin des Männerchores und die Begleitband, die sich direkt unter der Decke platzierte, sind die Konstante dafür, dass man in Sachen Musik und Gesang ganz oben in der Region mitspielt.

Kurzweiliges Programm

Das kurzweilige Repertoire umfasste 20 Stücke und breitete einen breiten Bogen mit musicalartigen Einflüssen. "Zur Ruhe kommen, heute hier bei unserem Konzert, das wünschen wir Ihnen von ganzen Herzen", war die Empfehlung im Programmheft. Und genauso war es in der zunächst abgedunkelten Kirche, als Maria und Josef im Chorraum erschienen. Solist Manuel Wolf überzeugte bei "Maria, ahntest du?".

Seinen ersten Auftritt hatte der Männerchor bei "Maria durch ein Dornwald ging", hier hätte man die berühmte Stecknadel fallen hören können. Dann kamen der Stallbursche Ben, seine Freundin Ewa, drei Könige, König Herodes und Hirten. Alle Beteiligten der Weihnachtsgeschichte gehört betraten nach und nach die beiden Spielflächen rechts und links vom Chorraum. Den berühmten Stern von Bethlehem richtig zum Leuchten brachte Kirstin Bernhardt bei "Der Stern". Nun funkelten die Sterne am Firmament im Chorraum. Das Symbol der Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind war ganz oben eingebettet zwischen zwei symbolischen Bäumen, die man je nach Lichteffekt, in grün, gelb oder violetten Farben erstrahlen ließ.

Die Gäste kamen aus dem Staunen nicht heraus und geizten auch zwischendurch nicht mit Applaus. Den royalen Glanz in die Geschichte brachte Fritz Ulshöfer als König Herodes. Er brillierte in seiner Rolle, aber auch die anderen Darsteller sorgten dafür, dass man über diesen Abend in Freudenberg noch lange sprechen wird. Nicht nur, als sich die Drei Könige weiter auf Spurensuche begaben während der Chor "Was nie ein Auge gesehen" zum Besten gab.

Rap zur Weihnacht

Flott ging es im Programm mit "O Messias" weiter. Für den Überraschungseffekt sorgte man mit dem Kinderweihnachtslied "Hörst Du wie die Engel singen". Taktgenau wurden hier Rap-Elemente mit eingebaut. Als Solist ließ es sich Walter Kirchgäßner es nicht nehmen, bei "Freu dich Welt" gemeinsam mit den Sängerinnen und Sängern dem Publikum entgegenzutreten. Genauso perfekt war die Inszenierung zu "Stille Nacht, heilige Nacht:" Hier knieten die beiden Hauptdarsteller Maria und Josef vor der Krippe, der Chor sang vierstimmig im Hintergrund. Dann ließen sie gesanglich "Das ist "Weihnacht für uns" mit der Solistin Jennifer Beck erklingen.

Sicherlich der Höhepunkt des Konzertes war aber der "Halleluja Chorus" aus der Feder von Georg Friedrich Händel. Eindrucksvoll, mit viel Gefühl öffnete man damit die Herzen der Zuhörer. Zum Finale war es mit "Joy To The World" ein Medley der bekanntesten Weihnachtsliedern aus der Rock- und Popmusik, der für einen grandiosen Schlussapplaus sorgte. Claudia Müssig bedankte sich als Vorsitzende bei allen Mitwirkenden und hoffte, dass man mit dem Konzert "ein Licht der Hoffnung" entzündet habe. Die weihnachtliche Botschaft haben die Chöre mit viel Gefühl und Herzblut mitgeteilt - auch mit dem zum Abschluss gemeinsam gesungenen "Oh Du fröhliche".

Günter Herberich