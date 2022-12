Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Weihnachtskonzert der Musikschule in der Stiftskirche Wertheim

Wertheim 11.12.2022 - 14:54 Uhr < 1 Min.

Das Jugendblasorchester der städtischen Musikschule unter Leitung von Michael Geiger eröffnete das Weihnachtskonzert in der Stiftskirche Wertheim. Foto: Holger Watzka

Fedra Blido, die Leiterin der Musikschule, zeigte sich froh und erleichtert, dass trotz krankheitsbedingter Absagen das Weihnachtskonzert durchgeführt werden konnte. Sie versprach, ein "knackiges Konzert", bei dem die Schülerinnen und Schüler solistisch und im Ensemble musizierten. "Wo Musik ist, da kann nichts Böses sein," zitierte sie ein spanisches Sprichwort und leitete zur Eröffnung mit dem Jugendblasorchester der Musikschule unter Leitung von Michael Geiger über. Nach dem Jugendblasorchester, das sich in guter Form präsentierte, gaben das Gitarrenensemble, das erweiterte Blockflötenensemble und die Rock-Band der Musikschule ihr Können zum Besten. Solisten und Duos bereicherten den Abend an verschiedenen Instrumenten, darunter Violine, Harfe, Klavier und Western-Gitarre. Abgerundet wurde das Programm mit Werken aus Klassik, Moderne und dem Unterhaltungsbereich durch Pop-Gesang. Gerne nahm das Publikum die Einladung mit Mitsingen an und froh ertönte: "Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind."

Holger Watzka