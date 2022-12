Weihnachtliches in und um die Freudenberger Gewölbekeller

Weihnachtsmarkt kam am Wochenende gut an

Freudenberg 11.12.2022 - 14:27 Uhr 1 Min.

Der Freudenberger Weihnachtsmarkt in und um die Gewölbekeller beim Rathaus bot ein vielfältiges Angebot.

Bürgermeister Roger Henning dankte allen, die den Markt ermöglichten. Er hoffte, dass es wieder einen Weihnachtsfrieden in den Kriegen weltweit geben werde. Caroline Becker vom Tourismus- und Kulturbüro erklärte, man habe neben altbekannten auch neue Aussteller gewonnen. Leider habe es kurzfristig sieben Ausfälle bei den Ständen gegeben.

Dennoch war bei den rund 20 Ständen für jeden etwas dabei. Sechs Anbieter waren dieses Jahr das erste Mal dabei. Das Angebot umfasste neben allerlei süßen und herzhaften Leckereien beispielsweise selbstgemachte Haushaltswaren und Kosmetik, Schmuck, Weihnachtsdekoration, selbst gestrickte Kleidung und gehäkelte Plüschtiere sowie besondere Geschenke.

Erstmals in Freudenberg dabei war zum Beispiel Elisabeth Gegenwart aus Waldenhausen mit ihrem Selbstgestrickten. Sie wurde kurzfristig von den Organisatoren angefragt und hatte zugesagt. "Es ist schön, wieder auf dem Weihnachtsmarkt zu sein", stellte sie fest. Julika Saatmann-Hösch bot unter anderem selbst gemachte Naturkosmetik an. Sie freute sich, dass der Weihnachtsmarkt wieder stattfindet.

Sie habe schon befürchtet, dass er nicht mehr realisiert werden könne, da viele Aussteller über Corona aufhörten. Ihr gefiel das Ambiente in den historischen Kellern und Höfen. Zu den Besonderheiten des Marktes gehören auch die vielen Vereine, die mit einem Stand vertreten waren und so Einnahmen für ihre gemeinnützige Arbeit generierten. Handwerkskunst konnte man nicht nur bestaunen, sondern auch selbst ausprobieren. So konnte man beispielsweise der Klöpperin über die Schulter schauen oder selbst kleine Holzfiguren mit der Laubsäge aussägen.

Den Besuchern wurde auch ein umfangreiches Programm geboten. Detlev Scheiber las Geschichten zur Weihnacht vor, Axel Köhnert spielte an verschiedenen Stellen des Markts auf seiner Panflöte und die Stadtkapelle Freudenberg spielte Weihnachtslieder. Erstmals konnte man den weihnachtlichen Klängen des Jagdhornbläserkorps Miltenberg lauschen. Außerdem bekamen die kleinen Gäste am Sonntag Besuch vom Nikolaus und am Nachmittag fand die Preisverleihung des Ballonflugwettbewerbs der KAB Freudenberg statt. Gut kam auch die Glühweinparty am Samstagabend an.

Birger-Daniel Grein