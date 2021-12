Weihnachten ohne Plastik und Einweg

Nachhaltigkeit: Wie Familien die Müllberge nach dem Fest vermeiden können - Alternative Geschenkideen

Susanne Eyrich aus Wertheim (rechts) kauft für ihre Weihnachtsgeschenke gesunde Leckereien im Unverpackt-Laden in Wertheim. Diese sollen in selbst gestalteten Gläsern eine nachhaltige Gabe werden. Tanja Knes (links) hat weitere Geschenkvorschläge.

In Wertheim deckte sich Susanne Eyrich mit einer großen Menge Nüssen und Co. ein. »Die füllen wir in dekorierte Gläser und verschenken sie an die Kunden meines Mannes«, erklärte sie. Tanja Knes, Inhaberin der Unverpackt-Läden in Marktheidenfeld und Wertheim, findet, solche Geschenke haben viele Vorteile. »Man kann die Leckereien ganz nach den Vorlieben des Beschenkten zusammenstellen.«

Die Gläser lassen sich zum Beispiel mit Stoffresten verschönern. Auch Süßigkeiten in selbst gesammelten Gläsern kommen gut an, weiß Kundin Martina König aus Wertheim. Knes ergänzt: »Selbst gemachte Backmischungen sind auch eine gute Idee.« Auch Bücher sind aus Knes' Sicht ein nachhaltiges Geschenk, vor allem, wenn sie sich um das Thema Selbstmachen drehen.

Gerne kauften die Kunden als Geschenke auch offene Seifenstücke oder Wachstücher als Alternative zur Frischhaltefolie. Zum Verpacken könne man zum Beispiel selbst genähte Säckchen aus Stoffresten verwenden. Selbst gebastelte Geschenkverpackungen aus Restmaterialien könne man persönlich gestalten. »Man zeigt so, dass man sich Gedanken macht und das Geschenk von Herzen kommt.«

Manchmal kommt man beim Geschenkekauf um Plastik aber nicht herum. So wünscht sich Knes' achtjährige Tochter Tabea natürlich auch Spielzeug. »Wir kaufen hier gut erhaltene gebrauchte Sachen.« Diese könnten mit Neuware mithalten. »Es ist schade, wenn gut Erhaltenes einfach weggeworfen wird.« Ihr persönlich sei es zudem wichtig, nicht in Massen, sondern gezielt zu schenken. »Für uns heißt Weihnachten Zeit mit der Familie, und das ist am wichtigsten.«

Auch bei der Weihnachtsdekoration muss es nichts Gekauftes sein. »Für uns zu Hause sammeln wir zum Beispiel Weideäste, Sommerflieder und Tannenzweige und basteln daraus Sterne und Kränze.« Plastikschmuck hingegen gebe es bei ihnen nicht. Als Alternative für Teelichter biete sich ein Solarglas an, dass sich im Sonnenlicht auflädt und dann leuchtet. Auch ein klassischer Weihnachtsbaum müsse es nicht sein.

Stattdessen setze ihre Familie auf einen »Kein Christbaum«. Dahinter versteckt sich ein Stamm mit Löchern, den man kaufen aber auch einfach selbst fertigen kann. In diesen werden gesammelte Tannenzweige gesteckt. Am Ende sehe das ganze aus wie ein echter Christbaum. »Ein Unterschied ist nicht zu erkennen.« Es sei eine schöne Alternative. »So muss kein Baum gefällt werden, nur, um zwei Wochen in der Wohnung zu stehen.«

Beim Weihnachtsessen könne man auf Produkte aus der Region und der Saison achten. »Fleisch kann man oft direkt beim Erzeuger kaufen oder bei einer Metzgerei, die das Fleisch aus der Nachbarschaft bezieht.« Bei den Beilagen böten sich Gemüsen und Salate aus der Region an, die aktuell auch Saison haben.

Auch im sozialen Sinne kann man beim Schenken auf Nachhaltigkeit achten. So eignen sich viele Produkte aus fairem Handel als Geschenk. Marlise Teicke von der Fair-Trade-Steuerungsgruppe Wertheim empfiehlt dafür unter anderem den Einkauf im Eine-Welt-Laden oder bei entsprechenden Projektgruppen. Ein nachhaltiges Geschenk seien auch handgefertigte praktische Holzwaren aus regionalen Hölzern, ergänzte sie.

Hintergrund: Nicht materielle Geschenkideen Weihnachtsgeschenke müssen nicht immer materiell sein. Das zeigen die folgenden Ideen; Tierpatenschaften: Tierfreunden kann man mit einer Tierpatenschaft in ihrem Namen Gutes tun. Verschiedene Organisationen bieten solche Patenschaft an. Mit der damit verbundenen Spende werden die Arbeit der Organisation sowie die Versorgung und Pflege der Tiere unterstützt. Tierpatenschaften bietet unter anderem das Theodora-Brand-Tierheim Wertheim an. Sie geben die Möglichkeit, etwas für ein unverschuldet in Not geratenes Tier zu tun, erklärt das Tierheim. Der Beitrag hilft, das Tier zu pflegen, ärztlich zu versorgen und zu ernähren, bis der Schützling in ein neues Zuhause vermittelt werden kann. Sternenpatenschaft: Für Romantiker und Astronomiefreunde ist es eine besondere Überraschung, ihnen einen eigenen Stern zu widmen. Es besteht bei verschiedenen Sternwartenvereinen die Möglichkeit, eine Sterntaufe inklusive Urkunde zu erwerben. Den Stern kann man dann gemeinsam mit dem Beschenkten am Abend beobachten. Gemeinsame Zeit: Ein Gutschein für eine gemeinsame Aktivität schafft gemeinsame Erinnerungen und verbindet Schenker und Beschenkten so noch stärker. Die Möglichkeiten für ein Zeitgeschenk sind vielfältig, von gemeinsamen Ausflügen über ein Picknick bis zur Hilfe bei einem persönlichen Projekt ist vieles denkbar. Experimentetag für Kinder: Es muss nicht immer der Experimentierkasten mit viel Kunststoff für den Nachwuchs sein. Auch mit einfachen Haushaltsmaterialien und draußen in der Natur lässt sich viel entdecken. So kann man dem Nachwuchs zum Beispiel eine eigene Experimente-Rallye durch den Garten oder den Wald schenken. Anleitungen für Experimente für verschiedene Altersklassen gibt es auf zahlreichen Internetseiten. Bücher ohne Ende: Statt eines einzelnen Buchs ist für Lesefreunde auch ein Gutschein für die Jahresmitgliedschaft bei einer Bücherei ein gutes Geschenk. bdg