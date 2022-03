Weibliche Frühlingsgefühle - Konzert mit Lesung

Wertheimer Kulturhaussaal

Wertheim 17.03.2022 - 13:36 Uhr 1 Min.

Pianistin Angelika Steinhauer-Bisdorf und Schauspielerin Sigrid Seigel ermöglichten dem Publikum, aus dem noch grauen Alltag in die Erinnerung frühlingshafter Erlebnisse zu entfliehen. Foto: Nadine Schmid

Diese bündelten die Pianistin Angelika Steinhauer-Bisdorf und die Schauspielerin Sigrid Seigel in einem Konzert am Mittwochabend im Wertheimer Kulturhaussaal und ermöglichten dem Publikum des von der Volkshochschule veranstalteten Abends, aus dem teilweise grauen Alltag in die Erinnerung frühlingshafter Erlebnisse zu entfliehen.

»Wir sind heute ein reines Frauenpublikum«, stellte Georgitta Szabo, Leiterin der Volkshochschule Wertheim, zu Beginn fest. Rund zehn Damen lauschten dem Vortrag.

Los ging es mit dem bekannten »Osterspaziergang« von Johann Wolfgang Goethe mit dem bekannten Ausruf: »Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.«. Es folgten weitere bekannte Hommages an den Frühling wie »Er ist's« von Eduard Mörike oder »Frühling« von Theodor Fontane. Andere Gedichte behandelten Naturerlebnisse wie die »Mondnacht« von Joseph von Eichendorff oder »Gefunden«, ebenfalls vom Großmeister Goethe.

Seigel gelang es, durch Einsatz von Körper und Stimme, die Besucherinnen in die Werke hinein zu holen, die sich dann statt im Saal des Kulturhauses gedanklich beispielsweise auf einer Waldlichtung wiederfanden. Sie spielte mit Tonhöhen, verschiedensten Gesichtsausdrücken und kleinen und großen Bewegungen ihrer Arme.

Steinhauer-Bisdorf sorgte dabei für die den musikalischen Rahmen. Passend zu den vorgetragenen Gedichten spielte sie gekonnt sehnsuchtsvolle, fröhliche Weisen und in einem Stück konnte man »Komm', lieber Mai und mache« als eines der klassischen Frühlingslieder heraushören.

Auch was Lustiges

Doch auch lustig durfte es werden, etwa, wenn Christian Morgenstern seinen »Osterhasen« loslässt oder Joachim Ringelnatz sich ebenfalls mit dem Eiersuchfest beschäftigt. Auch unbekanntere Autoren bekamen ihren Raum, wie etwa die Autorin, die im kurpfälzischen Dialekt über ihre kindliche Freude einst beim Osternest suchen berichtet und erkennt, dass sich diese Freude erneut einstellt, als sie selbst die Nester für ihre Kinder versteckt, und trotzdem fast wieder an den Osterhasen glaubt. Weniger gut erging es in den ausgewählten Gedichten der Männerwelt. Da wird der Mann von seiner Geliebten in die Hand gebissen. Noch schlimmer erging es dem älteren Herrn in einem Frühlingsgedicht des oft satirisch veranlagten Erich Kästner. Denn als er einem jungen Mädchen Avancen macht, wird ihm klar, dass junge Mädchen nicht auf alte Männer stehen. Es wird für ihn der letzte Versuch dieser Art sein. Diese Vorstellungen brachten die Anwesenden immer wieder zum Schmunzeln.

Dem Damen-Duo gelang es in seinem einstündigen Programm, verschiedene Gefühle anzusprechen, die Besucherinnen aus dem grauen Alltag zu holen und die Vorfreude auf die Zeit, die hoffentlich bald mit schönem Wetter einsetzt, zu wecken. Alles in allem ein wirklich schöner und gelungener Konzertabend.

NADINE SCHMID