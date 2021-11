Wegweiser für Senioren neu aufgelegt

Soziales: Broschüre hilft auch Angehörigen

Main-Tauber-Kreis 05.11.2021 - 18:10 Uhr Kommentieren 1 Min. Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Die neue Ausgabe liegt ab sofort für alle Interessierten in den Bürgermeisterämtern, in den Dienststellen des Landratsamtes sowie im Pflegestützpunkt am Wörtplatz in Tauberbischofsheim zur kostenfreien Mitnahme aus. Außer zahlreichen gesetzlichen Neuerungen für Pflegebedürftige und ihre Angehörigen haben sich seit der letzten Auflage des Seniorenwegweisers auch Adressen, Kontaktpersonen sowie Telefonnummern geändert. Außerdem sind Angebote neu dazugekommen oder weggefallen.

Der neue Seniorenwegweiser in der dritten Auflage bündelt wieder wichtige und aktuelle Informationen rund um die Themen Pflege, Gesundheit und Wohnen im Alter im Main-Tauber-Kreis. Ältere Menschen und ihre Angehörigen können sich in der neuen Broschüre leicht einen Überblick über mögliche finanzielle Hilfen sowie über Unterstützungs- und Entlastungsleistungen verschaffen. Sie hat auch ein etwas handlicheres Format erhalten.

Die Inhalte der Broschüre wurden von den Mitarbeitenden des Amtes für Pflege und Versorgung sowie des Pflegestützpunktes zusammengestellt. Für die grafische Gestaltung sorgte die Grafikdesignerin der Landkreisverwaltung. Somit war es möglich, die Broschüre ohne Beteiligung einer externen Agentur und damit werbefrei zu gestalten. Neben Informationen zu den Rechten von pflegenden Angehörigen und Betreuungs- und Beratungsangeboten finden sich im neuen Seniorenwegweiser alle Adressen und Kontaktdaten der relevanten Anbieterinnen und Anbieter in den fünf Planungs- und Versorgungsräumen des Main-Tauber-Kreises.

Der Pflegestützpunkt Main-Tauber-Kreis, Am Wört 1 in Tauberbischofsheim, ist eine neutrale und kostenfreie Beratungsstelle für alle Fragen rund um die Pflege und Versorgung. Er hat montags, dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 12.30 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Nach Terminvereinbarung sind auch Beratungen außerhalb der Sprechzeiten möglich. Termine können telefonisch unter 09341/82-5968 oder online unter https://www.terminland.de/main-tauber-kreis/online/pflegestützpunkt vereinbart werden.

Broschüre als PDF-Datei unter https://www.main-tauber-kreis.de/pflegestützpunkt

bal