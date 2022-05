Wegen "hochverrätherischem Aufruhr" und "Widerstand" zur Fahndung ausgeschrieben

Geschichte: Der Wertheimer Philipp Reiter bei der Badischen Revolution 1848/49

Wertheim-Bronnbach 06.05.2022 - 11:55 Uhr 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Interessantes über den Revolutionär Philipp Reiter hatte der gebürtige Wertheimer Dieter Zeh zu berichten.

"Philipp Reiter, ein Wertheimer Zeitzeuge der Badischen Revolution 1848/49" war der Titel des Vortrags von Dieter Zeh, der heute in Grenzach lebt. Musiklehrer, Kantor, Organist und Musikwissenschaftler Zeh stieß bei seinen Recherchen zum Wertheimer Komponisten Ernst Reiter auf Briefe und andere Dokumente von dessen 1815 geborenem jüngeren Bruder Philipp. Der war zwar auch ein guter Musiker und verdiente zeitweise sein Geld mit Musikunterricht, wurde aber nach seinem Abitur am Wertheimer Gymnasium Kameralassistent (eine Art Buchhalter bei Behörden). Zuerst in Wertheim tätig, ging er schließlich 1843 nach Karlsruhe, wo er bei der Oberbaudirektion angestellt war.

Dieter Zeh zeigte anhand von Bildern und Dokumenten ein detailliertes Bild des Revolutionärs und der Ereignisse während der Badischen Revolution 1848/49. Statt "Rathen und Reden" gehe es jetzt für ihn um die "That" schrieb er seinem Bruder 1848. Der Heckeraufstand scheiterte und Reiter flüchtete als "liederlicher Geselle" verkleidet in die Schweiz. Zurück in Baden, verwaltete er zuerst die Hauptkasse der Kriegskommision und wurde, als die Revolutionäre von den preußischen Truppen in der Festung Rastatt eingeschlossen wurden, Proviantmeister für etwa 5000 Mann. Nach der Kapitulation im Juli 1849 wurde auch er in den Kasematten eingekerkert. Die schrecklichen Zustände dort beschreibt er eindrücklich.

Zur Fahndung, unter anderem wegen "hochverrätherischem Aufruhr" und "Widerstand" war er ausgeschrieben und wurde verhaftet. Er entkam, auch wegen seines schlechten Gesundheitszustandes, dem drohenden Todesurteil. Im Oktober 1849 wurde er standrechtlich zu zehn Jahren Zuchthaus in Bruchsal verurteilt. Die Einzelhaft war mit "tausendfältigen Leiden und Entbehrungen" verbunden.

Auch sein Bruder Ernst setzte sich für seine Begnadigung ein. Philipp wurde als harmloser Mitläufer geschildert. In einem Brief, der an der Zensur vorbeiging, schrieb er jedoch: "Wir haben nun genug geliebt. Wir wollen endlich hassen." Von seinem revolutionären Gedankengut hatte er sich nicht gelöst.

Gegen Kaution wurde Reiter tatsächlich 1852 unter der Bedingung begnadigt, dass er das Land verlassen musste. Die Einwanderungsbehörde in Philadelphia schickte eine Bestätigung. 1862 wurde eine allgemeine Amnestie erlassen, und so kehrte er 1870 aus Amerika zurück, wo er als Musiklehrer tätig war. Würzburg, Tübingen und Konstanz waren seine letzten Aufenthaltsorte. 1883 verliert sich seine Spur.

pefs